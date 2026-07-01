Галиани (ит. Galiani), Фердинaндо (02.12.1728, Кьети ‒ 30.10.1787, Неаполь)

Галиа́ни (ит. Galiani), Фердинáндо (02.12.1728, Кьети — 30.10.1787, Неаполь) — итальянский экономист и писатель. Получил юридическое, экономическое и классическое гуманитарное образование. Монах-минорит, аббат. В 1759—1769 служил в неаполитанском посольстве в Париже, пользовался популярностью в салонах Просвещения, его друзьями стали П. Гольбах, К. А. Гельвеций, Д. Дидро, А. Морелле, ­Ж.-Б. Д’Аламбер и др. Состоял в переписке с Екатериной II. С 1769 на государственной службе, занимал ряд высоких постов в органах регулирования экономики Неаполитанского королевства. В 1787 участвовал в подготовке торгового договора с Россией. В сочинении «О монете» («Della moneta», дат. 1750, изд. 1751) сформулировал концепцию стоимости, исходя из понятий полезности товара и специфики драгоценных металлов. Рассматривал стоимость как неотъемлемое свойство вещи, придаваемое ей в результате труда как непременного атрибута, а также затраченного на производство времени, полезности и редкости продукта; предложил теории денег и цен. В частности, выступил сторонником контролируемой инфляции как предпочтительного средства борьбы с дефицитом бюджета по сравнению с введением новых или ужесточением старых налогов. Полезность товаров связывал с удовлетворением первоочередных и вторичных потребностей человека. «Беседы о торговле зерном» («Dialogues sur les commerce des blés», 1770) рассматривали вопросы торговли, по преимуществу международной. Г. считал ограничение вывоза сырья обязательным элементом просвещенной экономической политики; за счет вызванного ею снижения цен на сырье должна снизиться стоимость рабочей силы, что увеличивает прибыль предпринимателей и стимулирует развитие производства. В характеристике экономических систем различных стран уделял внимание историческим, общественным и природным условиям формирования национальных экономик. Критиковал идеи физиократов и меркантилистов (см. Меркантилизм), в ряде аспектов экономической теории значительно опередил свое время. Занимался лингвистикой, оставил сочинения о неаполитанском диалекте (1779), который считал отдельным языком, и словарь (опубликован посмертно). Автор трудов по естественным наукам, художественных произведений, оперных либретто , писем к французским ученым и общественным деятелям.

Соч.: La letteratura italiana. Storia e testi. Illuministi italiani. Vol. 6: Opere di Ferdinando Galiani. Milano, Napoli, 1975; Беседы о торговле зерном: к вопросу об ограничении вывоза сельскохозяйственной продукции. М., 2012.

Лит.: Бондарчук В. С. Итальянское Просвещение // Общественно-политическая мысль европейского Просвещения. М., 2002; Amodio P. Il disincanto della ragione e l’assolutezza del bonheur. Studio sull’abate Galiani. Napoli, 1997; Nicolini F. Il pensiero dell’abate Galiani: antologia di tutti i suoi scritti. Bari—Laterza, 1909; Venturi F. Settecento riformatore. Da Muratori a Beccaria. Torino, 1969. И. Е. Андронов.