Гaльфрид Монмýтский (лат. Galfridus Monemutensis, Gaufridus Arthurus, валл. Gruffydd ab Arthur) (ок. 1100 ‒ ок. 1154/1155)

Гáльфрид Монмýтский (лат. Galfridus Monemutensis, Gaufridus Arthurus, валл. Gruffydd ab Arthur) (ок. 1100 — ок. 1154/1155) — средневековый писатель, автор «Истории бриттов» («Historia Regum Britanniae»), «Пророчества Мерлина» («Prophetiae Merlini») и «Жизни Мерлина» («Vita Merlini»).

О происхождении и жизни Г. М. известно немного. Валлийская традиция считала его представителем знатного местного рода из Юго-Восточного Уэльса, современные теории предполагают, что он происходил из франкоговорящей элиты англо-валлийского приграничья или являлся потомком переселенцев из Бретани.

Имя Г. М. сохранилось в шести грамотах, датированных 1129—1151 и происходящих из Оксфорда и его окрестностей. Вероятно, писатель был одним из ближайших сотрудников архидьякона Оксфорда Вальтера. Произведения Г. М. написаны именно в этот, оксфордский, период. В 1151 Г. М. оставил Оксфорд и переехал в Сент-Асаф (Сев. Уэльс), став его епископом в 1152. В 1153 в качестве свидетеля он подписал грамоту, в которой король Стефан признавал наследником престола Генриха II Плантагенета, что говорит об определенном политическом влиянии Г. М. Вероятно, значительную часть времени он проводил в Лландафе (район совр. Кардиффа). По сообщению одной из валлийских хроник, там Г. М. скончался и был похоронен в местной церкви.

Г. М. свободно владел латынью, был достаточно хорошо знаком с известной в то время античной литературой и христианскими авторами, знал устную валлийскую традицию, во многом послужившую источником для его произведений. Наиболее ранним из них (1120—1130-е) считаются «Пророчества Мерлина», опубликованные по просьбе епископа Линкольна Александра. Содержавшиеся в них загадочные и туманные прорицания вызвали интерес современников.

Главным трудом Г. М. стала «История бриттов» — псевдоисторическое произведение, посвященное этим племенам и их легендарным правителям. В него автор включил и «Пророчества Мерлина». Отталкиваясь от устной валлийской традиции и отрывочных упоминаний в письменных произведениях (в первую очередь в «Истории бриттов» Ненния), Г. развил образ короля Артура, послуживший основой богатейшей европейской литературы артуровского цикла. «История бриттов» Г. М. пользовалась огромной популярностью, несмотря на критику со стороны ряда авторов (в том числе Уильяма Ньюбургского), отмечавших вымышленность его произведения. Сохранилось ок. 200 списков этого труда, были созданы многочисленные переработки и переводы.

Гораздо меньше была известна последняя из работ Г. М. — стихотворная «Жизнь Мерлина» (ок. 1148–1150), дошедшая до нас лишь в одной полной рукописи.

Соч.: История бритов / Пер. с лат. А. С. Бобовича; Жизнь Мерлина / Пер. с лат. С. А. Ошерова / Отв. ред. А. Д. Михайлов. М., 1984.

Лит.: Михайлов А. Д. Книга Гальфрида Монмутского и ее судьба // Гальфрид Монмутский. История бриттов. Жизнь Мерлина. М., 1984; Curley M. Geoffrey of Monmouth. New York, 1994; Jankulak K. Geoffrey of Monmouth. Cardiff, 2010; Roberts B. F. Geoffrey of Monmouth Historia Regnum Britanniae and Brut y Brenhinedd // The Arthur of the Welsh: The Arthurian Legend in Medieval Welsh Literature. Cardiff, 1991; The Arthur of Medieval Latin Literature: The Development and Dissemination of the Arthurian Legend in Medieval Latin / Ed. S. Echard. Cardiff, 2011. А. А. Майзлиш.