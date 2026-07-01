Галерий (лат. Galerius) (ок. 250 или ок. 260, окрестности Сердики, совр. София ‒ май 311, Сердика (?))

Гале`рий (лат. Galerius) (ок. 250 или ок. 260, окрестности Сердики, совр. София — май 311, Сердика (?)) — римский император (293—311). Г., первоначальное имя которого, возможно, было Максимин, выходец из иллирийских крестьян, пастух, выдвинувшийся на военной службе. Диоклетиан, учреждая тетрархию, назначил Г. цезарем Востока (1 марта 293) и усыновил его. Г. принял имя Гай Галерий Валерий Максимиан и вскоре женился на дочери Диоклетиана, разведясь с первой женой. Воевал на Дунае (293–295); в войне с персами, захватившими Армению (296), потерпел поражение в Месопотамии (297), но затем, собрав подкрепление, одержал победу над персидским царем Нарсесом (298) и увеличил владения империи; вновь сражался против сарматов и карпов на Дунае (299—305). После отречения Диоклетиана (1 мая 305) Г. стал августом восточных провинций, а после смерти Констанция I (306) старшим августом. В последующей борьбе за власть был противником Константина I, продвигая Флавия Севера и, после неудачной попытки уговорить Диоклетиана вернуться к власти (на встрече в Карнунте в ноябре 308), Лициния. Г. считается инициатором эдиктов Диоклетиана о гонениях на христиан (303), которые рьяно исполнял в своих провинциях. Однако на смертном одре издал эдикт о веротерпимости (30 апреля 311), признав христианство дозволенной религией, и через несколько дней умер.

Лит.: Barnes T. D. The New Empire of Diocletian and Constantine. Cambridge (MA), 1982. Е. В. Ляпустина