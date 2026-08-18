ГАЛЕРИЙ ГАЙ ВАЛЕРИЙ МАКСИМИАН

ГАЛЕРИЙ ГАЙ ВАЛЕРИЙ МАКСИМИАН - римский им­пе­ра­тор с 293 года до 305 года со­пра­ви­тель Ди­ок­ле­тиа­на на Вос­то­ке.

Сын ил­ли­рий­ско­го кре­сть­я­ни­на. В юно­сти Галерий был пас­ту­хом, за­тем слу­жил в ар­мии императора Ав­ре­лиа­на . В 294-295 годы вое­вал про­тив сар­ма­тов, кар­пов, бас­тар­нов и го­тов, с 296 года про­тив пер­сов в Си­рии, в 297 году был раз­бит ими близ Карр за Ев­фра­том. В 298 году, стя­нув вой­ска из Ил­ли­ри­ка и Мё­зии, Галерий вторг­ся в Ар­ме­нию, одер­жал по­бе­ду над персидским ца­рём Нар­се­сом, об­ра­тил его в бег­ст­во, за­хва­тил ог­ром­ные бо­гат­ст­ва и взял в плен его се­мью. Вско­ре вме­сте с Ди­ок­ле­тиа­ном за­клю­чил мир с Пер­си­ей. В 305 году, по­сле от­ре­че­ния ав­густов Ди­ок­ле­тиа­на и Мак­си­миа­на от вла­сти, Галерий и це­зарь Кон­стан­ций I Хлор ста­ли ав­гу­ста­ми. Це­за­рем За­па­да Галерий на­зна­чил сво­его дру­га Фла­вия Ва­ле­рия Се­ве­ра, в то вре­мя как на Вос­то­ке це­за­рем стал его пле­мян­ник, сын се­ст­ры, Мак­си­мин Дайя, что обес­пе­чи­ва­ло ему под­держ­ку в обе­их час­тях им­пе­рии. По­ло­же­ние ос­лож­ни­лось со смер­тью Кон­стан­ция I Хло­ра в 306 году. На ме­сто ав­гу­ста Галерий воз­вёл Се­ве­ра, а це­за­рем За­па­да сде­лал Кон­стан­ти­на, ко­то­ро­го вой­ска в Бри­та­нии про­воз­гла­си­ли ав­гу­стом. Про­тив это­го вы­сту­пил сын Мак­си­миа­на, Мак­сен­ций, объ­я­вив­ший се­бя в Ри­ме ав­гу­стом и со­брав­ший боль­шое вой­ско. В труд­ной борь­бе с ним и с другими узур­па­то­ра­ми, Алек­сан­дром и Ва­лен­том, Галерий ед­ва не ли­шил­ся вла­сти. Но в 308 году ему уда­лось на императорском со­ве­ща­нии в Кар­нун­те воз­вес­ти в ранг ав­гу­ста вме­сто по­гиб­ше­го Се­ве­ра сво­его дру­га Ли­ци­ния.

С име­нем Галерия свя­за­ны жес­то­чай­шие го­не­ния на хри­сти­ан, к ко­то­рым он под­стре­кал императора Ди­ок­ле­тиа­на. Ев­се­вий Ке­са­рий­ский в «Цер­ков­ной ис­то­рии» пи­шет, что го­не­ния на­ча­лись сна­ча­ла в вой­сках (Euseb. Hist. eccl. VIII 1. 7). 23.02.303 года в Ни­ко­ми­дии был из­дан эдикт про­тив хри­сти­ан, по­ве­ле­вав­ший «раз­ру­шать церк­ви до ос­но­ва­ния, а Пи­са­ние сжи­гать» (VIII 2. 4). Вско­ре по­сле­до­ва­ло ещё 3 рас­по­ря­же­ния о за­клю­че­нии в тюрь­му епи­ско­пов и о при­ну­ж­де­нии их, рав­но как ми­рян, к языческим жерт­во­при­но­ше­ни­ям. За от­каз при­го­ва­ри­ва­ли к му­чи­тель­ным пыт­кам. Чис­ло му­че­ни­ков сре­ди раз­ных сло­ёв на­се­ле­ния рос­ло (VIII 6; 7 слл.). За­ти­хать го­не­ния ста­ли в 310-311 годы и бы­ли от­ме­не­ны осо­бым рас­по­ря­же­ни­ем (эдикт Галерия от 30.04.311 года), текст ко­то­ро­го при­во­дит Ев­се­вий Ке­са­рий­ский (Euseb. Hist. eccl. VIII 17). Он объ­яс­ня­ет этот по­во­рот по­ли­ти­ки Галерия его те­лес­ной и ду­шев­ной бо­лез­нью, явив­шей­ся на­ка­за­ни­ем за зло­дей­ст­ва про­тив хри­сти­ан, что он в кон­це жиз­ни осоз­нал.

При Галерии в Фес­са­ло­ни­ках бы­ли воз­ве­дены три­ум­фаль­ная ар­ка, дво­рец и мав­зо­лей.

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