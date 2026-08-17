Гален Клавдий (лат. Galenus) (по другим сведениям ‒ Элий) (129, Пергам ‒ 200)

Гале́н Клавдий (лат. Galenus) (по другим сведениям — Элий) (129, Пергам — 200) — античный врач, ученый и философ. Родился в семье архитектора, получил хорошее образование, учился в медицинской академии (Асклепионе), после смерти отца посетил Александрию и другие города, собрав много сведений по медицине. Практиковал хирургию, став врачом гладиаторов. За время работы Г. разработал систему взглядов, легшую в основу его учения, называемого галенизмом. Параллельно Г. продолжал занятия философией, начатые еще в Пергаме, переехав в Рим в 162, где стал практикующим врачом. Участвовал в войнах с маркоманами, сопровождал императоров Марка Аврелия и Луция Вера в Германии. Участвовал в медицин­ских мероприятиях во время Антониновской чумы, в течение эпидемии Г. собрал немало сведений о клинике и терапии (оба императора скончались от чумы). Гален умер ок. 200.

Сочинения Г. насчитывают ок. 200 названий и включают медицину, фармакологию, философию, логику, лингвистику и ряд других наук. Самые большие достижения Г. в медицине — доказательство существования нервной системы, исследование функций спинного мозга, доказательство того, что головной и спинной мозг являются средоточием движения, чувствительности и душевной деятельности. Занятия анатомией привели его к убеждению, что в сосудах (которые в античной традиции назывались «нервами») движется кровь, а не «пневма», как считалось ранее. Исследуя кровеносную систему, Г. провел различие между венозным и артериальным кровотоком. Г. также сделал несколько важных открытий в анатомии, занимаясь диссекцией животных и оперируя людей. Он открыл блуждающий нерв, разработал операцию по удалению пораженного катарактой хрусталика. Развивая гуморальную теорию Гиппократа, Г. построил на ее основе теорию темпераментов и смесей, что положило основание типологической психологии.

Заслуги Г. в философии несколько скромнее: он толковал Аристотеля и стоиков, внес вклад в изучение проблемы локализации телесных функций, изучал проблему взаимоотношения души и тела. Г. был автором знаменитого сочинения «О том, что лучший врач есть философ».

Через сирийские переводы труды Г. попали на Ближний Восток, вдохновив арабских медиков на дальнейшую разработку галенизма, что привело к созданию так называемой исламской медицины. Галенизм затем попал в Европу через Испанию, став основой новой европейской медицины.

Соч.: О назначении частей человеческого тела / Пер. С. П. Кондратьева, под ред. и с прим. В. Н. Тернов­ского, вступ. ст. В. Н. Терновского и Б. Д. Петрова. М., 1971; О том, что наилучший врач есть также философ / Пер., прим. и вступ. ст. И. В. Пролыгиной // Историко-философский ежегодник. 2011. М., 2013. С. 82—100; Увещание к занятию медициной / Пер., прим. и вступ. ст. И. В. Пролыгиной // Вестник древней истории. 2014, № 3. С. 283—299; Ars medica. Медицинское искусство (I—XVIII) / Пер., прим. и вступ. ст. И. В. Пролыгиной // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем. Вып. 2. М., 2014. С. 95—129.

Лит.: Lloyd G. E. R. Methods and Problems in Greek Science. Cambridge, 1991; Mattern S. P. The Prince of Medicine: Galen in the Roman Empire. 2013. А. В. Муравьев.