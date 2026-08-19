ГАЛEН (греч. Γαληνός, лат. Galenus)

Римский ученый, медик и философ.

Сын геометра и архитектора Элия Никона, Гален получил хорошее риторическое и философское образование, затем увлекся медициной. В 20 лет, после смерти отца, Гален, совершенствуя свои знания в философии и медицине, посетил Смирну, Коринф и Александрию. По возвращении в Пергам в 157 г. он становится врачом при гладиаторской школе, в 163 г. приезжает в Рим, где выступает с публичными лекциями и демонстрационным анатомированием. В 166 г. он покидает Рим из-за происков конкурентов (по другой версии, из-за страха чумы), но уже в 168 г. сопровождает Марка Аврелия в качестве придворного медика, и с тех пор состоит при императорском дворе.

Сохранилось свыше 100 сочинений Галена, посвященных медицине, методологии науки, философии, некоторые из них дошли в латинских, сирийских, еврейских и арабских переводах или переложениях. Главные его труды – «О назначении частей человеческого тела», «Врачебное искусство», «О методах ухода за больными», «О мнениях Гиппократа и Платона». Кроме того, более сотни текстов утрачены; часть из них погибла в 191 г. при пожаре пергамского храма Мира, где Гален хранил свои сочинения. Эти тексты уже при жизни автора пользовались таким авторитетом, что появились псевдоэпиграфы, и Галену пришлось написать специальные труды с перечислением своих работ.

Гален был выдающимся теоретиком и практиком медицины. Он полагал, что лучшим врачом является философ, и считал Гиппократа идеальным воплощением этого принципа. Гален критиковал современных ему врачей за слепое следование догме; сам он уделял большое внимание анатомии. Полемизируя со стоическим и перипатеческим учениями о физиологии, он привлекал данные не только о теле человека, но и животных (быков, овец, свиней и т.д.); в частности, он опроверг теорию о том, что кровь перемещается исключительно по венам, а по артериям – воздух. Гален заметил большое сходство устройства тел человека и обезьяны. Им было доказано, что центр ощущений и источник двигательных импульсов не сердце, а головной и спинной мозг. Гален был приверженцем гуморальной теории Гиппократа, объясняющей болезни как нарушение взаимодействия четырех основных жидкостей в организме и трех систем (головного мозга, сердца, селезенки). Гален придавал большое значение воздухо- и водолечению, ему принадлежали несколько трактатов о составлении лекарств и лечении травами.

Авторитет Галена в Средневековье оставался непререкаемым и на Западе, и на Востоке. Написание его имени как Claudius Galenus не зафиксировано до эпохи Возрождения, скорее всего, оно является неверной формой расшифровки сокращения эпитета Cl., Clarissimus – знаменитейший.

Сочинения:

Claudi Galeni Opera omnia. Ed. C. G. Kühn. Vol. 1-22. Lpz., 1821-1833;

О назначении частей человеческого тела / Пер. С. П. Кондратьева, под ред. и с примеч. В. Н. Терновского, вст. ст. В. Н. Терновского и Б. Д. Петрова. М., 1971;

О том, что наилучший врач есть также философ / Пер., прим. и вст. ст. И. В. Пролыгиной // ИФЕГ 2011. М., 2013. С. 82-100;

Увещание к занятию медициной / Пер., прим. и вст. ст. И. В. Пролыгиной // ВДИ. 2014. № 3. С. 283-299;

Ars medica. Медицинское искусство (I-XVIII) / Пер., прим. и вст. ст. И. В. Пролыгиной // Интеллектуальные традиции в прошлом и настоящем. Вып. 2. М., 2014. С. 95-129.

Иллюстрация:

Гален. Литография П. Р. Винерона.