ГАЛЬЕГОС ФРЕЙРЕ РОМУЛО АНХЕЛЬ ДЕЛЬ МОНТЕ КАРМЕЛО

ГАЛЬЕГОС ФРЕЙРЕ РОМУЛО АНХЕЛЬ ДЕЛЬ МОНТЕ КАРМЕЛО - венесуэльский писатель, общественный деятель.

Учил­ся в кол­лед­же в Сук­ре (1898-1904 годы). Ра­бо­тал ре­дак­то­ром в жур­на­лах, где пе­ча­тал эс­се, ав­то­био­гра­фические рас­ска­зы. В 1912 году был на­зна­чен ди­рек­то­ром фе­де­раль­но­го кол­лед­жа в Бар­се­ло­не, в 1915-1930 годы ра­бо­тал ви­це- ди­рек­то­ром ли­цея Ка­ра­ка­са, со­вме­щая пре­по­да­ва­ние фи­ло­со­фии и пси­хо­ло­гии с пи­са­тель­ской дея­тель­ностью.

Ро­ма­ны Гальегоса «По­след­ний Со­лар» («El último So­lar», 1920 год, так­же из­вес­тен под названием «Рей­наль­до Со­лар», «Rei­naldo Solar»), «Фо­нар­щик» («El encen­dedor de los fa­roles», 1924 год), «Вью­нок» («La tre­pa­do­ra», 1925 год), «До­нья Бар­ба­ра» («Doña Bárbara», 1929 год, русский перевод 1959 года) на­пи­са­ны под влия­ни­ем ев­ропейского мо­дер­низ­ма , в ча­ст­но­сти твор­че­ст­ва Л. Пи­ран­дел­ло . Не же­лая со­труд­ни­чать с дик­та­тор­ским ре­жи­мом Х.В. Го­ме­са, Гальегос в 1931 году уе­хал в Нью-Йорк, а за­тем в Ис­панию, где из­дал ро­ма­ны «Кан­так­ла­ро» («Cantac­la­ro», 1934 год, русский перевод 1966 года), «Ка­най­ма» («Canaima», 1935 год, русский перевод 1959 года), «Бед­ный негр» («Pobre negro», 1937 год, русский перевод 1964 года) и др.

Все ро­ма­ны Гальегоса объ­е­ди­ня­ет те­ма про­ти­во­стоя­ния вар­вар­ст­ва и ци­ви­ли­за­ции; в них пред­ло­же­на про­грам­ма ре­ше­ния со­ци­аль­ных про­блем пу­тём нрав­ст­вен­но­го и куль­тур­но­го вос­пи­та­ния че­ло­ве­ка. В 1936 году, по­сле воз­вра­ще­ния на ро­ди­ну, Гальегос не­дол­го за­ни­мал пост министра про­све­ще­ния Ве­не­су­элы; в 1937-1940 годы де­пу­тат кон­грес­са. В феврале 1948 года стал пре­зи­ден­том Ве­не­су­элы, но в ре­зуль­та­те пе­ре­во­ро­та был в ноябре 1948 года сме­щён с по­ста. Эмиг­ри­ро­вал в Мек­си­ку, вер­нул­ся в 1958 году; воз­гла­вил Меж­аме­ри­кан­скую ко­мис­сию по пра­вам че­ло­ве­ка . В 1964 году в Ве­не­су­эле бы­ла уч­ре­ж­де­на еже­год­ная литературная Премия име­ни Гальегоса за дос­ти­же­ния в об­лас­ти литервтуры.

Сочинения:

Cuentos completos. Caracas, 1981.

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