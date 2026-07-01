ГАЛЬЕГОС ФРЕЙРЕ РОМУЛО АНХЕЛЬ ДЕЛЬ МОНТЕ КАРМЕЛО
ГАЛЬЕГОС ФРЕЙРЕ РОМУЛО АНХЕЛЬ ДЕЛЬ МОНТЕ КАРМЕЛО - венесуэльский писатель, общественный деятель.
Учился в колледже в Сукре (1898-1904 годы). Работал редактором в журналах, где печатал эссе, автобиографические рассказы. В 1912 году был назначен директором федерального колледжа в Барселоне, в 1915-1930 годы работал вице- директором лицея Каракаса, совмещая преподавание философии и психологии с писательской деятельностью.
Романы Гальегоса «Последний Солар» («El último Solar», 1920 год, также известен под названием «Рейнальдо Солар», «Reinaldo Solar»), «Фонарщик» («El encendedor de los faroles», 1924 год), «Вьюнок» («La trepadora», 1925 год), «Донья Барбара» («Doña Bárbara», 1929 год, русский перевод 1959 года) написаны под влиянием европейского модернизма, в частности творчества Л. Пиранделло. Не желая сотрудничать с диктаторским режимом Х.В. Гомеса, Гальегос в 1931 году уехал в Нью-Йорк, а затем в Испанию, где издал романы «Кантакларо» («Cantaclaro», 1934 год, русский перевод 1966 года), «Канайма» («Canaima», 1935 год, русский перевод 1959 года), «Бедный негр» («Pobre negro», 1937 год, русский перевод 1964 года) и др.
Все романы Гальегоса объединяет тема противостояния варварства и цивилизации; в них предложена программа решения социальных проблем путём нравственного и культурного воспитания человека. В 1936 году, после возвращения на родину, Гальегос недолго занимал пост министра просвещения Венесуэлы; в 1937-1940 годы депутат конгресса. В феврале 1948 года стал президентом Венесуэлы, но в результате переворота был в ноябре 1948 года смещён с поста. Эмигрировал в Мексику, вернулся в 1958 году; возглавил Межамериканскую комиссию по правам человека. В 1964 году в Венесуэле была учреждена ежегодная литературная Премия имени Гальегоса за достижения в области литервтуры.
Сочинения:
Cuentos completos. Caracas, 1981.