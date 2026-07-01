ГАЛЕЕВ ФАХРАЗИ ГАЛЕЕВИЧ

Фахрази Галеевич Галеев родился 31 января (по новому стилю — 12 февраля) 1912 года в деревне Ямаково (ныне — Мензелинский район Татарстана) в семье крестьянина. По национальности татарин. Окончил четыре класса школы. В 1927-1929 годах проживал в Узбекской ССР, работал грузчиком на шахте. Вернувшись на родину, работал трактористом сначала в Мензелинской, затем в Кадряковской машинно-тракторных станциях. В 1935-1936 годах проходил службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии .

В апреле 1942 года Галеев повторно был призван в армию Ворошиловским районным военным комиссариатом Татарской АССР и направлен на фронт Великой Отечественной войны . Участвовал в Сталинградской битве . К осени 1943 года воевал заместителем командира орудия 1248-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка Резерва Главного Командования 12-й армии Юго_западного фронта. Отличился во время битвы за Днепр .

В ночь с 26 на 27 сентября 1943 года Галеев в числе первых переправился через Днепр в районе хутора Губинский Вольнянского района Запорожской области Украинской ССР. При переправе его расчёт дважды вёл огонь по пикирующим бомбардировщикам противника. Во время второго налёта был подожжён один из катеров, и тогда Галеев прыгнул в воду и оттолкнул его, чем спас от огня паром. Перебравшись через реку, он вместе со своими товарищами под шквальным вражеским огнём разгружал пушки и снаряда, втаскивая их на отвесный днепровский берег. Выкатив своё орудие впереди пехоты, расчёт Галеева открыл огонь, уничтожив танк и автомашину противника. В ходе последующих боёв на плацдарме он участвовал в отражении 22 контратаки противника, уничтожив десятки солдат и офицеров. 25 октября 1943 года командир 1248-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка гвардии майор Сердюков представил младшего сержанта Фахрази Галеева к званию Героя Советского Союза .

В последующих боях Галеев был тяжело ранен и после длительного лечения демобилизован. Вернувшись на родину, работал заместителем по политической части директора Кадряковской машинно-тракторной станции. Избирался депутатом Верховного Совета СССР 2-го созыва, был членом Совета Национальностей от Татарской АССР. В 1952 году Галеев окончил Татарскую республиканскую партийную школу, после чего продолжал работать в сельском хозяйстве. Умер 13 мая 1997 года.