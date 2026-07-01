ГАЛЕЦКИЙ АНАТОЛИЙ КУЗЬМИЧ

Анатолий Кузьмич Галецкий родился 3 июля 1923 года в городе Нежин (ныне — Черниговская область Украины) в семье служащего. По национальности украинец. Окончил девять классов школы.

В июне 1941 года Галецкий был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Олишевским районным военным комиссариатом Черниговской области Украинской ССР. С августа того же года — на фронтах Великой Отечественной войны .

Участвовал в Сталинградской битве , будучи командиром 4-й батареи 1189-го лёгкого артиллерийского полка Резерва Главного Командования (РГК) 1-й артиллерийской дивизии РГК. Батарея под командованием гвардии старшего лейтенанта Галецкого выполняла самые сложные задания командования. Особенно она отличилась во время боёв в районе хутора Бабуркин, оказывая огневую поддержку 10-му танковому полку. Передвигаясь за танками, артиллеристы батареи в упор расстреливали огневые точки противника, уничтожив 6 миномётов, 2 орудия, 9 пулемётов, 4 танка, 19 автомашин, 1 наблюдательный пункт, 14 блиндажей; подавив 17 миномётов, 4 пулемёта, 4 артиллерийских орудия; рассеяв и частично уничтожив до 6 рот вражеской пехоты. За это Галецкий был удостоен первой своей боевой награды — ордена Красного Знамени.

Впоследствии Галецкий командовал батареей 206-го гвардейского лёгкого артиллерийского полка 3-й гвардейской лёгкой артиллерийской бригады 1-й гвардейской артиллерийской дивизии Резерва Главного Командования. Во время Курской битвы 5-20 июля 1943 года он, исполняя обязанности командира дивизиона, успешно руководил действиями подчинённых подразделений, в результате чего было уничтожено: 8 танков, 4 артиллерийские и 2 миномётные батареи, до 2000 солдат и офицеров, 1 наблюдательный пункт, 2 ручных пулемёта с расчётами, 9 артиллерийских орудий, 2 противотанковых орудия, до 20 автомашин, до 50 подвод с грузами и живой силой. Несмотря на шквальный вражеский обстрел, Галецкий неизменно находился на своём наблюдательном пункте, лично руководя действиями вверенной ему части. За это Галецкий был удостоен ордена Отечественной войны 1-й степени.

Вскоре Галецкий был утверждён в должности командира дивизиона. Участвовал в битве за Днепр , во время которой особенно отличился. 26 сентября 1943 года Галецкий одним из первых переправился через Днепр в районе села Медвин Чернобыльского района Киевской области Украинской ССР и корректировал огонь всей полковой артиллерии, в результате чего противник потерял: 6 орудия, 1 шестиствольный миномёт, 4 станковых пулемёта, 1 наблюдательный пункт, 1 склад с боеприпасами, были рассеяны и уничтожены до батальона пехоты, а также подавлен огонь 2 миномётных батарей. 5-6 октября 1943 года на новом участке правобережного Днепра Галецкий с группой артиллеристов отражал контратаки пехоты и танков в районе села Горностайполь Чернобыльского района, уничтожив 10 танков, 8 автомашин с пехотой и до батальона пехоты и автоматчиков.6-7 октября 1943 года дивизион держал под обстрелом участок дорог, ведущих к переправе через Днепр, чем содействовал срыву планов противника по сбросу советских частей обратно в реку. 11 октября 1943 года 206-го гвардейского лёгкого артиллерийского полка гвардии майор Д. П. Тыквач представил Галецкого к званию Героя Советского Союза .

В дальнейшем дивизион Галецкого участвовал в освобождении Украины, поддерживая своим огнём действия наступающих стрелковых частей. 27 января — 11 февраля 1944 года он ежедневно отражал ожесточённые контратаки противника, пытавшегося прорваться к шоссе Шепетовка-Полонное. На исходе тех боёв 1089-й стрелковый полк при поддержке дивизиона Галецкого занял господствующие высоты. За это командир дивизиона был удостоен ордена Богдана Хмельницкого 3-й степени.

После окончания войны Галецкий продолжил службу в Советской Армии. В 1949 году он был уволен в запас. Проживал в Харькове. Умер 25 апреля 1981 года.