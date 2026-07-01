ГАЛЬДЕР Франц

Генерал-полковник немецкой армии.

Сын генерал-майора кайзеровской армии. В 1902 г. начал военную службу фаненюнкером 3-го баварского артиллерийского полка, во время 1-й мировой войны был офицером генштаба. Прошел все звенья штабной работы — от дивизии до группы армий, закончил войну в звании капитана. За боевые заслуги награжден Железным крестом I степени. После демобилизации продолжил службу в рейхсвере. После установления в Германии нацистской диктатуры, в звании генерал-майора присягнул на верность Гитлеру как верховному главнокомандующему. С октября 1935 г. командовал 7-й дивизией (Мюнхен). В августе 1936 г. получил звание генерал-лейтенанта, в ноябре того же года переведен в главное командование (ОКХ). В сентябре 1937 г. назначен 2-м генерал-квартирмейстером генерального штаба. В этой должности руководил обучением и боевой подготовкой войск. В начале февраля 1938 г. Гальдер был назначен 1-м оберквартирмейстером генерального штаба сухопутных войск, заместителем начальника генерального штаба сухопутных войск. В его подчинение наряду с другими отделами перешел и оперативный отдел, занимавшийся планированием военных кампаний. 17 августа 1938 г. Гитлер отправил в отставку начальника генерального штаба сухопутных войск генерал-полковника Л. Бека и через 4 дня назначил на этот пост Гальдера, который в то время занимался разработкой плана военного разгрома Чехословакии. Этот план он представил Гитлеру 10-11 сентября 1938 г., но после Мюнхенского сговора необходимость войны против Чехословакии отпала. Затем Гальдер принимал непосредственное участие в разработке и осуществлении планов военных кампаний против Польши, Франции, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Югославии и Греции. Обсуждение в гитлеровской ставке военных действий на советско-германском фронте. Слева направо: главнокомандующий сухопутными войсками генералфельдмаршал В. Браухич, А. Гитлер, начальник генерального штаба сухопутных войск генерал-полковник Ф. Гальдер. 1941 г. характер. Он участвовал в разработке приказа главкома сухопутных войск от 28 апреля 1941 г., обязывавшего войсковых командиров сотрудничать со специальными формированиями нацистской службы безопасности (СД) в массовом уничтожении мирных граждан на оккупированной территории СССР; был инициатором разработки директивы «Об особой подсудности в районе «Барбаросса» и особых мероприятиях войск» от 13 мая 1941 г., в которой снималась ответственность с солдат и офицеров за будущие преступления на захваченной территории СССР; «Инструкции об обращении с политическими комиссарами» от 6 июня 1941 г., в которой офицерам и солдатам вермахта предписывалось истреблять политработников Красной Армии. С 22 июня 1941 г. Гальдер участвовал в руководстве боевыми действиями германских войск на советскогерманском фронте. После провала планов уничтожения СССР Гитлер снял его с должности начальника генерального штаба сухопутных войск и 24 сентября 1942 г. отправил в запас. 27 июля 1944 г. Гальдер был арестован по подозрению в причастности к заговору против Гитлера и отправлен в концлагерь Дахау. В апреле 1945 г. был освобожден американскими войсками. До лета 1947 г. содержался в лагерях для военнопленных и интернированных гражданских лиц. По результатам расследования его деятельности в годы войны официально был признан «свободным от обвинений». В 1950 г. возглавил «Рабочий штаб Гальдера», который занимался разработкой планов строительства вооруженных сил ФРГ. В том же году возглавил группу бывших гитлеровских офицеров и генералов, которая по заданию военно-исторической службы США занималась обобщением опыта боевых действий вермахта во 2-й мировой войне. За эту деятельность в 1961 г. был награжден орденом «За доблесть» — высшей наградой США, вручаемой иностранным гражданским служащим. В 1962-1964 гг. Гальдер опубликовал свой военный дневник, представляющий интерес как источник многих фактических сведений о 2-й мировой войне.