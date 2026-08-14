Галдан-тайджи (Галдан-тýслагчи) (ок. 1795 ‒ после 1879)

Галда́н-та́йджи (Галда́н-тýслагчи) (ок. 1795 — после 1879) — монгольский летописец, титул «тайджи» носил как пред-ставитель монгольской аристократической фамилии. В качестве помощника (туслагчи) правителя одного из хошунов (административно-территориальная единица в Монголии) Тушэту-ханского аймака стал известен под именем Г.-т., позднее служил чиновником в управлениях (ямынях) Улясутая и Урги. Широкую известность получил благодаря написанию в 1850 летописи «Эрдэнийн эрихэ» («Драгоценные четки»), содержащей изложение монгольской истории от Чингисхана до сере-диныXIX в.

Лит.: Позднеев A. М. Монгольская летопись «Эрдэнийн эрихэ», СПб., 1883; Цендина А. Д. Монгольские летописи XVII—XIX веков: повест­вовательные традиции. М., 2007. Т. Д. Скрынникова.