Галдан-Цэрэн (1693? ‒ 1745)

Галда́н-Цэрэ́н (1693? — 1745) —джунгарский хан (с 1727), старший сын и преемник хана Цэван-Рабдана, продолжил политику расширения территории Джунгарского ханства, которое стало важным объектом внимания внешнеполитического ведомств Китая, России, Казахстана и Центральной Азии. Эффективная экономическая политика Г.-Ц. способствовала развитию в Джунгарии земледелия и ремесел (производство оружия, предметов быта, текстиля). После военных столкновений с цинской армией (1730-е) в 1739, в результате переговоров за возглавляемым Г.-Ц. Джунгарским ханством закрепились земли западнее Монгольского Алтая. В результате успешных походов против казахов (1734—1735, 1740—1743) власть Г.-Ц. признали Старший и Средний жузы . После его смерти междоусобицы привели к гибели Джунгарского ханства.

Лит.: Златкин И. Я. История Джунгарского ханства (1635—1758). М., 1983. Барфилд Т. Опасная граница. Кочевые империи и Китай (221 г. до н. э. — 1757 г. н. э.). СПб., 2009. Т. Д. Скрынникова.