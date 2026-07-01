Галдан-Бошоктý-хан (1644‒1696, хан с 1671)

Галда́н-Бошоктý-хан (1644—1696, хан с 1671) — 6-й сын Батур-хунтайджи. С 1650 учился в Тибете, с благословения Далай-ламы был хутухтой («святой», высший сан буддийского духовенства) при своем старшем брате Сэнгэ, после смерти которого стал правителем Джунгарии. В 1671 получил от Далай-ламы титул хана, против чего вступили другие претен-денты на престол . После победы над оппозицией в 1677 стал признанным лидером ойрат­ской конфедерации; на следую-щий год получил от Далай-ламы титул Бошокту-хан («благословенный правитель»). Главной темой во взаимоотношениях Г.-Б.-х. с Россией был вопрос о праве собирать ясак с сибирских народов, кыштымов (данников) ойратов. Продолжил по-литику Сэнгэ по укреплению положения Джунгарского ханства и расширению его границ. В 1678 завоевал Вост. Туркестан, в 1681 — Турфани Хами, воевал с казахами (1680, 1683, 1685), затем вмешался в междоусобицы в Халхе. Победа Г.-Б.-х. над Тушету-ханом в 1688 привела к обращению халхаских князей к империи Цинь с просьбой принять их в поддан-ство. В 1690 началась война Джунгарского ханства с Цинь, в 1696 Г.-Б.-х. потерпел сокрушительное поражение на р. Тэрэлдж.

Лит: Златкин И. Я. История Джунгарского ханства (1635—1758). М., 1983. Барфилд Т. Опасная граница. Кочевые империи и Китай (221 г. до н. э. — 1757 г. н. э.). СПб., 2009. Т. Д. Скрынникова.