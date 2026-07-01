ГАЛЬЧЕНКО ЛЕОНИД АКИМОВИЧ

Леонид Акимович Гальченко родился 20 марта (по новому стилю — 2 апреля) 1912 года в городе Петровск-Порт (ныне — Махачкала ) в семье рабочего. Был шестым ребёнком в семье. По национальности украинец. Окончил семь классов школы, после чего учился в дорожно-строительном техникуме, но не окончил его, так как решил поступить в Краснодарскую школу сельскохозяйственной авиации.

В 1933 году Гальченко, ещё не окончивший авиашколу, был зачислен в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . В 1935 году он окончил Сталинградскую военную авиационную школу лётчиков, после чего служил в различных истребительных частях. Участвовал в советско-финской войне , будучи флаг-штурманом 5-го смешанного авиационного полка. Совершил 50 боевых вылетов, за что был удостоен первой своей награды — ордена Красного Знамени.

Незадолго до начала Великой Отечественной войны Гальченко окончил Липецкие курсы усовершенствования командного ссотава. С 25 июня 1941 года — в действующей армии. Воевал командиром эскадрильи 145-го истребительного авиационного полка 1-й смешанной авиационной дивизии ВВС 14-й армии. Летал в паре со старшим лейтенантом В. П. Мироновым, впоследствии удостоенным звания Героя Советского Союза.

В ходе первого периода войны Гальченко совершил 77 боевых вылетов на воздушную разведку, штурмовку, прикрытие наземных сил, баз и города Мурманска. В воздушных боях он лично сбил 7 вражеских самолётов. За отличную боевую работу Гальченко неоднократно удостаивался благодарносетй от командования. 29 сентября 1941 года командир 1-й смешанной авиационной дивизии полковник Головня представил его к званию Героя Советского Союза .

С осени 1941 года Гальченко командовал 609-м истребительным авиационным полком. Участвовал в боях на Кандалакшском направлении. Во второй раз представлялся к званию Героя Советского Союза летом 1942 года, однако представление не было реализовано. Осенью 1942 года у него произошёл инсульт, после которого он был переведён на штабную работу. С ноября 1942 года он последовательно служил заместителем командира 259-й, 248-й, 261-й, 201-й, 324-й истребительных авиационных дивизий. Несмотря на штабную должность, продолжал совершать боевые вылеты. В декабре 1944 года вместе со своей дивизией был отозван из действующей армии и в боевых действиях больше не участвовал.

В общей сложности за время Великой Отечественной войны Гальченко совершил 310 боевых вылетов, принял участие в около 40 воздушных боях, сбив 13 вражеских самолётов лично и ещё 10 в составе группы.

После окончания войны продолжил службу в Советской Армии. В 1950-1952 годах командовал 16-й гвардейской истребительной авиационной дивизии ВВС Северного округа. В 1952 году Гальченко поступил в Высшую военную академию имени К. Е. Ворошилова, однако по состоянию здоровья не смог её окончить, и в декабре 1953 года был уволен в запас в звании полковника. Проживал в Махачкале, активно занимался общественной деятельностью. Скончался 26 сентября 1986 года, похоронен на Центральном русском кладбище Махачкалы.