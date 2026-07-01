ГАЛЬЦЕВ ИВАН СЕРГЕЕВИЧ

Иван Сергеевич Гальцев родился 17 сентября 1925 года в деревне Куплиям (ныне — Егорьевский район Московской области) в крестьянской семье. По национальности русский. После окончания шести классов школы работал в колхозе.

5 января 1943 года Гальцев был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Егорьевским районным военным комиссариатом. С 30 августа 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Первоначально воевал стрелком. Позднее окончил курсы младших лейтенантов и вернулся на фронт в качестве командира автоматного взвода 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 266-го гвардейского стрелкового полка 88-й гвардейской стрелковой дивизии.

14 января 1945 года взвод Гальцева участвовал в прорыве немецкой обороны в районе населённого пункта Цецыловка Радомского воеводства. Действуя впереди основных сил, он разведчики под его командованием точно устанавливали огневые точки противника, которые затем уничтожались. При штурме первой линии укреплённой немецкой обороны бойцы его взвода в рукопашной схватке уничтожили до 50 солдат и офицеров противника. Во время атаки на вторую линию траншей Гальцев со своими подчинёнными обошёл врага с тыла и неожиданным ударом уничтожил до 40 солдат и офицеров. В тот же день они участвовали в отражении четырёх немецких контратак в районе населённого пункта Стромец. Умело отсекая пехоту от танков, его взвод уничтожил до 80 солдат и офицеров. За те бои Гальцев был удостоен ордена Отечественной войны 2-й степени.

В ходе дальнейшего наступления взвод Гальцева переправился через Одер и принял активное участие в боях за захват, удержание и расширение плацдарма на его западном берегу. Во время тех сражений он принял на себя обязанности командира роты. 28 февраля 1945 года враг предпринял семь ожесточённых контратак. В роте Гальцева осталось всего 15 бойцов. Когда вражеские солдаты стали окружать высоту, на которой оборонялись автоматчики, командир роты вызвал огонь на себя, не уступив занимаемых рубежей до подхода подкреплений. В общей сложности в тот день противник потерял у высоты до 350 солдат и офицеров убитыми, и не добился успеха. 3 марта 1945 года командир 266-гвардейского стрелкового полка гвардии полковник Д. А. Вишняков представил гвардии лейтенанта Гальцева к званию Героя Советского Союза .

После окончания войны в звании гвардии капитана Гальцев был уволен в запас. Вернувшись на родину, заведовал местным клубом. Позднее переехал в город Егорьевск Московской области. Умер 2 января 1981 года, похоронен на городском кладбище Егорьевска.