ГАЛЬБЕРГ САМУИЛ ИВАНОВИЧ
ГАЛЬБЕРГ САМУИЛ ИВАНОВИЧ - российский скульптор, академик скульптуры петербургской Академии Художеств (1830 год).
По происхождению швед. Учился в петербургской АХ (1795-1808 годы) у И.П. Мартоса. Пенсионер АХ в Риме (с 1818 года), где жил до 1828 года, пользовался советами Б. Торвальдсена. Автор мифологических композиций [«Фавн» («Начало музыки»), мрамор, 1825 год], жанровых работ («Мальчик, пускающий мыльные пузыри», бронза, 1826 год; обе - в ГРМ). Наиболее известны его портретные бюсты (часто в виде античных герм) в стиле академического классицизма, точно передающие черты модели; в них заметно влияние натурализма древне-римского портрета: архитектора В.А. Глинки (1819 год), И.А. Крылова (1828-1830 годы), И.П. Мартоса (1837-1838 годы), А.С. Пушкина (на основе посмертной маски поэта - гипс, мрамор, бронза, 1837 год).
Среди монументальных работ - статуи Еврипида для здания Публичной библиотеки в Санкт-Петербурге (гипс, 1830-1831 годы) и императрицы Екатерины II для конференц-зала АХ (гипс, 1831 год; переведена в мрамор В.П. Бродзским, 1864 год), фигуры архангелов Михаила и Гавриила для Троицкого (Измайловского) собора в Санкт-Петербурге (1836 год). По проектам Гальберга установлены памятники Н.М. Карамзину в Симбирске (исполнен учениками Гальберга - Н.А. Рамазановым, А.А. Ивановым и др., отлит П.К. Клодтом, пьедестал по проекту К.А. Тона; открыт в 1845 году) и Г.Р. Державину в Казани (выполнен К.М. Климченко и Рамазановым, открыт в 1847 году). Преподавал в петербургской АХ (с 1829 года; профессор с 1836 года). Брат архитектора Ивана Ивановича (Иоганна Рейнхольда) Гальберга (1778-1863 годы), академика (1840 год) и профессора (1842 год) петербургской АХ.
Сочинения:
Скульптор С.И. Гальберг в его заграничных письмах и записках. 1818-1828 годы. СПб., 1884 год.
Иллюстрация:
С.И. Гальберг. «Фавн» («Начало музыки»). Мрамор. 1825 год. Русский музей (Санкт-Петербург). Архив БРЭ.