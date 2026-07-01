ГАЛЬБЕРГ САМУИЛ ИВАНОВИЧ

ГАЛЬБЕРГ САМУИЛ ИВАНОВИЧ - российский скульп­тор, академик скульп­ту­ры пе­тербургской Академии Художеств (1830 год).

По про­ис­хо­ж­де­нию швед. Учил­ся в пе­тер­бургской АХ (1795-1808 годы) у И.П. Мар­то­са . Пен­сио­нер АХ в Ри­ме (с 1818 года), где жил до 1828 года, поль­зо­вал­ся со­ве­та­ми Б. Тор­вальд­се­на. Ав­тор ми­фо­ло­ги­че­ских ком­по­зи­ций [«Фавн» («На­ча­ло му­зы­ки»), мра­мор, 1825 год], жан­ро­вых ра­бот («Маль­чик, пус­каю­щий мыль­ные пу­зы­ри», брон­за, 1826 год; обе - в ГРМ). Наи­бо­лее из­вест­ны его порт­рет­ные бюс­ты (час­то в ви­де ан­тич­ных герм) в сти­ле ака­демического клас­си­циз­ма , точ­но пе­ре­даю­щие чер­ты мо­де­ли; в них за­мет­но влия­ние на­ту­ра­лиз­ма древне-римского порт­ре­та: ар­хи­тек­то­ра В.А. Глин­ки (1819 год), И.А. Кры­ло­ва (1828-1830 годы), И.П. Мар­то­са (1837-1838 годы), А.С. Пуш­ки­на (на ос­но­ве по­смерт­ной мас­ки по­эта - гипс, мра­мор, брон­за, 1837 год).

Сре­ди мо­ну­мен­таль­ных ра­бот - ста­туи Ев­ри­пи­да для зда­ния Пуб­лич­ной библиотеки в Санкт-Пе­тер­бур­ге (гипс, 1830-1831 годы) и императрицы Ека­те­ри­ны II для кон­фе­ренц-за­ла АХ (гипс, 1831 год; пе­ре­ве­де­на в мра­мор В.П. Бродз­ским, 1864 год), фи­гу­ры ар­хан­ге­лов Ми­хаи­ла и Гав­рии­ла для Тро­иц­ко­го (Из­май­лов­ско­го) со­бо­ра в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1836 год). По про­ек­там Гальберга ус­та­нов­ле­ны па­мят­ни­ки Н.М. Ка­рам­зи­ну в Сим­бир­ске (ис­пол­нен уче­ни­ка­ми Гальберга - Н.А. Ра­ма­за­но­вым, А.А. Ива­но­вым и др., от­лит П.К. Клод­том, пье­де­стал по про­ек­ту К.А. То­на; от­крыт в 1845 году) и Г.Р. Дер­жа­ви­ну в Ка­за­ни (вы­пол­нен К.М. Клим­чен­ко и Ра­ма­за­но­вым, от­крыт в 1847 году). Пре­по­да­вал в пе­тербургской АХ (с 1829 года; профессор с 1836 года). Брат архитектора Ива­на Ива­но­ви­ча (Иоган­на Рейн­холь­да) Галь­бер­га (1778-1863 годы), академика (1840 год) и профессора (1842 год) пе­тербургской АХ.

Сочинения:

Скульп­тор С.И. Галь­берг в его за­гра­нич­ных пись­мах и за­пис­ках. 1818-1828 годы. СПб., 1884 год.

Иллюстрация:

С.И. Галь­берг. «Фавн» («На­ча­ло му­зы­ки»). Мра­мор. 1825 год. Рус­ский му­зей (Санкт-Пе­тер­бург). Архив БРЭ.

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