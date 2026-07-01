Гальба (лат. Galba), Сервий Сульпиций (24.12.03 до н. э., вилла возле Террацины ‒ 15.01.69, Рим)

Га́льба (лат. Galba), Се́рвий Сульпи́­ций (24.12.03 до н. э., вилла возле Террацины — 15.01.69, Рим ) — римский император (68—69). Г. родился в старинной патрицианской семье, отец его был консулом (5 до н. э.), мачеха Ливия Оцеллина — родственницей (?) Ливии, которая покровительствовала Г. и завещала ему гигантскую сумму (Suet. Gal. 5). Г. был усыновлен мачехой и принял ее имя, которое использовалось и после того, как он стал императором (Lucius Livius Galba Caesar Augustus). Карьера Г. развивалась успешно: он был претором (ок. 30), наместником Аквитании (31—32), консулом (33), наместником Верхней Германии (39—41/42), проконсульской Африки (44—46). Был удостоен триумфальных отличий и почтен членством в трех жреческих коллегиях. Сопровождал Клавдия в походе в Британию (43). При Нероне в 60—68 был наместником Тарраконской Испании. В апреле 68 войска провозгласили Г. императором, он принял звание «легата римского сената и народа», т. е. открыто выступил против Нерона, за что сенат в Риме объявил его врагом отечества. После самоубийства Нерона сенат провозгласил Г. императором (8 июня 68), ему присягнули и легионы в других провинциях. Осенью Г. вступил в Рим , расправился с приближенными Нерона и своими недругами, но обманул ожидания рассчитывавших на щедрые выплаты преторианцев. 10 января 69 усыновил Л. Кальпурния Пизона Фруги Лициниана, что спровоцировало мятеж, в результате которого Г. был убит 15 января, а императором провозглашен обойденный им Отон. По словам Тацита, Г. «при чужом правлении был счастливей, чем при своем собственном… Когда он был частным лицом, все считали его достойным большего и полагали, что он способен стать императором, пока он им не сделался» (Tac. Hist. I. 49).

Ист.: Tac. Hist. I. 1—49; Suet. Galba; Plut. Galba; Dio Cass. 63.22—64.7. Лит.: Sancery J. Galba ou l’armée face au pouvoir. Paris, 1983; Syme R. Partisans if Galba // Historia. 1982. 31. P. 460–483. Morgan G. 69 A. D. The Year of Four Emperors. Oxford, 2006. P. 31—73. Е. В. Ляпустина.