ГАЛАТЫ
ГАЛАТЫ - племена кельтов (трокмы, толистоаги, тектосаги), переправившиеся с Балканского полуострова и осевшие после 278–270 годов до нашей эры в Малой Азии на Анатолийском нагорье, в среднем течении рек Сангарий (ныне Сакарья) и Галис (ныне Кызылырмак); от их имени получила название область их расселения Галатия (ныне Турция).
Вооруженные отряды Галатов служили в армиях эллинистических правителей (у царя Вифинии Никомеда I, правившего в 1-й половине III века до нашей эры, около 20 тысяч воинов были Галатами). В битве при Магнесии в 190 году до нашей эры Галаты выступали против римлян на стороне селевкидского царя Антиоха III Великого, а после его поражения стали союзниками Рима.
Название "Галаты" у ряда античных авторов (Полибий, II век до нашей эры) распространяется на всех кельтов как синоним галлов.