ГАЛАТОВ АЛЕКСАНДР МИРОНОВИЧ

Александр Миронович Галатов родился 10 сентября 1923 года на хуторе Зайцевка (ныне — Красносулинский район Ростовской области) в рабочей семье. По национальности русский. В десятилетнем возрасте вместе с семьёй переехал в город Красный Сулин, окончил там семь классов школы, после чего работал проходчиком на шахте.

16 июля 1942 года Галатов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Красносулинским районным военным комиссариатом и направлен на фронт Великой Отечественной войны .

Первоначально воевал телефонистом 2-й батареи 32-го гвардейского артиллерийского полка 13-й гвардейской стрелковой дивизии 5-й гвардейской армии. 15 июля 1943 года при прорыве немецкой обороны Галатов держал бесперебойную связь между огневыми позициями и наблюдательным пунктов. Во время отражения немецкой контратаки он был ранен, но только после приказа отправился в госпиталь. За это Галатов был позднее удостоен медали «За боевые заслуги».

После излечения Галатов был направлен бронебойщиком в роту противотаноквых ружей 957-го стрелкового полка 309-й стрелковой дивизии. Особенно отличился во время битвы за Днепр . В ночь с 23 на 24 сентября 1943 года он первым переправился через Днепр в районе села Балыко-Щучинка Кагарлыкского района Киевской области Украинской ССР. Закрепишись на западной окраине этого села, он со своими товарищами на протяжении пяти суток отражал ожесточённые контратаки превосходящих сил немецкой пехоты, поддержанной танками и самоходными артиллерийскими установками. Не выдержав огневого сопротивления бронебойщиков, враг был вынужден всякий раз откатываться на исходные позиции. В тех боях Галатов подбил 1 танк, 2 бронемашины, уничтожил до 7 солдат противника.

31 октября 1943 года командир 957-го стрелкового полка майор М. П. Каснер представил красноармейца Александра Галатова к званию Героя Советского Союза . Получить орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он не успел, так как в июне 1944 года пропал без вести. Последнее письмо от Галатова пришло его матери 15 марта 1944 года.