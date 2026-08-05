ГАЛAТИЯ (греч. Γαλατία, лат. Galatia или Gallograecia)

Область в центральной части Малой Азии.

Название получила от галатов (кельтов), вторгшихся сюда в III в. до н.э. Граничила на западе с Фригией, на юге с Каппадокией и Лакаонией, на востоке с Понтом, на севере с Вифинией и Пафлагонией . Север Галатии представляет собой горную местность (крупнейшие горы – Олимп и Орминий), юг – плодородные равнины и пастбища. Галатия особенно славилась производством тонкой шерсти.

Кельтские племена пересекли Геллеспонт в 278 г. до н.э. и распространяли свое влияние до 235 г., когда были побеждены пергамским царем Атталом I. В то время галаты делились на три племени: трокмы, жившие к востоку от реки Галис (главный город Тавия), тектосаги (центральная часть области, центр – Анкира) и толистобогии (к западу от Галиса, центр – Пессинунт). Каждое племя делилось на 4 тетрархии, во главе которых стояли тетрархи; общий совет галатов собирался в так называемом δρυνέμετον («Священной дубраве»); среди прочих его дел был суд над убийцами.

В 189 г. до н.э. римский полководец Гней Манлий Вульзон нанес поражение галатам, после чего они стали союзниками Рима. В 167 г. до н.э. галаты отправили посольство к римскому сенату, который предоставил им автономию при условии того, что они останутся в своих границах и не будут воевать с соседними областями. Во время Митридатовых войн галаты воевали с Понтийским царством, Митридат убил тетрархов и конфисковал их имущество. В 44 г. до н.э. власть над всей Галатией была передана тетрарху Дейотару, которому были переданы запад Понта и Западная Армения.

Август в 25 г. до н.э. превратил Галатию в римскую провинцию с центром в Анкире, позже к ней были присоединены Пафлогония и южная часть Фригии. Провинция управлялась легатами, со времени Флавиев – пропреторами. Эта область отличалась малой степенью эллинизации и романизации, галаты предпочитали придерживаться своих традиций и до V в. н.э. сохраняли родной язык. К галатам обращено послание апостола Павла, но обращался он к ним в широком смысле (юг провинции, который Павел посетил во время своих путешествий) или узком (собственно галатам), остается дискуссионным вопросом.

Иллюстрация:

Карта Галатии.

Автор статьи: А.Д. Пантелеев