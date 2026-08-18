ГАЛАНТНЫЙ СТИЛЬ

ГАЛАНТНЫЙ СТИЛЬ -собирательный термин, применяемый по отношению к предклассическим и раннеклассическим течениям в музыке 1-й половины и середины XVIII века.

О музыкальной «га­лант­но­сти» пи­са­ли многие тео­ре­ти­ки и ком­по­зи­то­ры XVIII века - И.Г. Валь­тер, И. Мат­те­зон , И.Й. Фукс и др. В му­зы­ке Дж.Б. Сам­мар­ти­ни, Дж.Б. Пер­го­ле­зи, Б. Га­луп­пи, Д. Скар­лат­ти, ком­по­зи­то­ров бер­лин­ской шко­лы, И.К. Ба­ха ус­та­но­вил­ся но­вый ху­дожественный иде­ал яс­но­сти, про­сто­ты, изя­ще­ст­ва (влия­ние эс­те­ти­ки французских про­све­ти­те­лей). В от­ли­чие от «учё­но­го» кон­тра­пунк­та ба­рок­ко , му­зы­ка Галантного стиля рас­счи­та­на на лю­би­те­ля, жду­ще­го от искусства на­сла­ж­де­ния. По­ли­фо­ния ус­ту­пи­ла ме­сто го­мо­фо­нии , яс­но рас­чле­нён­ной ме­ло­дии, пе­рио­дич­но­сти, на­ча­ла об­ри­со­вы­вать­ся со­нат­ная фор­ма. В этот пе­ри­од эпи­тет «га­лант­ный» встре­ча­ет­ся так­же в на­звани­ях опер-ба­ле­тов (например, «Га­лант­ная Ин­дия» Ж.Ф. Ра­мо), ан­самб­ле­вых и соль­ных ин­ст­ру­мен­таль­ных со­чи­не­ний (galanterie), час­то по­яв­ля­ет­ся в тан­це­валь­ных сюи­тах («га­лант­ный» ме­ну­эт - оли­це­тво­ре­ние Галантного стиля). С середины XVIII века стиль на­сы­ща­ет­ся экс­прес­си­ей, «чув­ст­ви­тель­но­стью» (смотрите Сен­ти­мен­та­лизм) и под­го­тав­ли­ва­ет поч­ву для пе­ре­хо­да к сти­лю вен­ской клас­си­че­ской шко­лы.

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