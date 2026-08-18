ГАЛАНТНЫЙ СТИЛЬ
ГАЛАНТНЫЙ СТИЛЬ -собирательный термин, применяемый по отношению к предклассическим и раннеклассическим течениям в музыке 1-й половины и середины XVIII века.
О музыкальной «галантности» писали многие теоретики и композиторы XVIII века - И.Г. Вальтер, И. Маттезон, И.Й. Фукс и др. В музыке Дж.Б. Саммартини, Дж.Б. Перголези, Б. Галуппи, Д. Скарлатти, композиторов берлинской школы, И.К. Баха установился новый художественный идеал ясности, простоты, изящества (влияние эстетики французских просветителей). В отличие от «учёного» контрапункта барокко, музыка Галантного стиля рассчитана на любителя, ждущего от искусства наслаждения. Полифония уступила место гомофонии, ясно расчленённой мелодии, периодичности, начала обрисовываться сонатная форма. В этот период эпитет «галантный» встречается также в названиях опер-балетов (например, «Галантная Индия» Ж.Ф. Рамо), ансамблевых и сольных инструментальных сочинений (galanterie), часто появляется в танцевальных сюитах («галантный» менуэт - олицетворение Галантного стиля). С середины XVIII века стиль насыщается экспрессией, «чувствительностью» (смотрите Сентиментализм) и подготавливает почву для перехода к стилю венской классической школы.
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