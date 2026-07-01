ГАЛАНОВ ГЕННАДИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

Геннадий Васильевич Галанов родился 2 февраля 1922 года в селе Мальцево (ныне — Пильнинский район Нижегородской области) в семье крестьянина. По национальности русский. Окончил школу-семилетку в родном селе, затем десятилетку в городе Дзержинске Горьковской области. Одновременно с учёбой занимался в Дзержинском аэроклубе.

В 1940 году Галанов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Дзержинским городским военным комиссариатом Горьковской области. В 1941 году он окончил Энгельсскую военную авиационную школу пилотов.

С 25 января 1943 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Воевал в составе 91-го гвардейского штурмового авиационного полка 4-й гвардейской штурмовой авиационной дивизии 5-го штурмового авиационного корпуса 5-й воздушной армии сначала лётчиком, затем командиром звена. Совершал боевые вылеты на самолёте «Ил-2», проводя штурмовку и бомбардировку скоплений боевой техники и живой силы противника. За отличную боевую работу неоднократно удостаивался благодарностей от командования.

Участвовал в Курской битве и Белгородско-Харьковской операции. 4 августа 1943 года во время выполнения очередного задания по штурмовку и бомбометанию в районе населённого пункта Бессоновка самолёт Галанова получил прямое попадание зенитного снаряда и загорелся. Лётчик выпрыгнул с парашютом, получив при этом сильные ожоги лица и рук, и приземлился на территории, занятой противником. Ночью того же дня он сумел перейти линию фронта, а 8 августа 1943 года вернулся в свою часть. За это Галанов был удостоен первой своей награды — ордена Красной Звезды.

Не окончив курса лечения, Галанов вернулся в строй. В дальнейшем участвовал в битве за Днепр. За заслуги во время освобождения Киева дивизия, в которой он служил, получила почётное наименование «Киевская». Принимал активное участие в Житомирско-Бердичевской , Корсунь-Шевченковской , Проскуровско-Черновицкой, Львовско-Сандомирской операциях, освобождении Югославии, Венгрии, Австрии, Чехословакии. Во время боевых вылетов Галанов многократно проявлял образцы мужества и отваги, летая в самых сложных метеоролгических условиях, зачастую без истребительного прикрытия. Много раз водил группы штурмовиков, неизменно нанося противнику большие потери в живой силе и боевой технике. Помимо штурмовки и бомбардировки вражеских войск, он летал на воздушную разведку. Отлично освоил радиосвязь, благодаря чему Галанов неоднократно передавал командованию важные разведывательные данные.

По состоянию на 21 октября 1944 года Галанов совершил 125 боевых вылетов на воздушную разведку, бомбометание и штурмовку скоплений боевой техники и живой силы противника, его важных объектов, железнодорожных эшелонов и аэродромов, нанеся ему большой ущерб. За это командир 91-го гвардейского штурмового авиационного полка гвардии подполковник В. Н. Коряков представил его к званию Героя Советского Союза .

После окончания войны Галанов продолжил службу в Советской Армии. В 1955 году в звании майора он был уволен в запас. Проживал в городе Краснодоне Ворошиловградской области Украинской ССР (ныне — Луганская область Украины). Умер 24 января 1981 года.