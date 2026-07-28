ГАЛАНИН ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ

Иван Васильевич Галанин родился 13 (по новому стилю — 25) июля 1899 года в деревне Покровка (ныне — Воротынский район Нижегородской области). По национальности русский. В апреле 1919 года он поступил на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Начинал службу красноармейцем в Симбирском запасном полку.

Участвовал в боях Гражданской войны , будучи красноармейцем 296-го стрелкового полка, 2-й бригады 25-й Чапаевской дивизии, а затем 38-го батальона военизированной охраны при Уральской ЧК. В июне 1920 года Галанин был направлен на 2-е Московские пехотные курсы. Будучи курсантом, участвовал в подавлении Кронштадтского восстания .

В 1923 году Галанин окончил Объединённую военную школу имени ВЦИК, после чего служил в ней же командиром взвода, затем роты. В октябре 1928 года был направлен для дальнейшего прохождения службы в Управление коменданта Московского Кремля, занимал должность начальника специальной команды, командира роты. В 1931 году Галанин окончил курсы «Выстрел», после чего служил на командных и штабных должностях в различных частях. В 1936 году он окончил Военную академию имени М. В. Фрунзе.

В августе 1938 года Галанин был назначен командиром 57-й стрелковой дивизии. Во главе этой дивизии он принимал активное участие в боях на реке Халхин-Гол . 4 июня 1940 года ему было присвоено звание генерал-майора, он был назначен командиром 17-го стрелкового корпуса Киевского особого военного округа. В этом должности Галанин встретил начало Великой Отечественной войны .

В первые дни войны корпус Галанина вёл ожесточённые бои на Украине против превосходящих сил противника. 25 августа 1941 года он был назначен на должность командующего 12-й армией Южного фронта, а 2 ноября того же года — 59-й армией Волховского фронта. Под его руководством последняя принимала активное участие в Тихвинской наступательной операции. В 1942 году занимал должности командующего армейской группы войск 16-й армии, заместителя командующего 33-й армией, заместителя командующего войсками Воронежского фронта, а в октябре того же года возглавил 24-ю армию. Во главе последней принимал активное участие в Сталинградском сражении . В январе 1943 года ему было присвоено звание генерал-лейтенанта.

С апреля 1943 года Галанин командовал 70-й армией Центрального фронта. Во время битвы на Курской дуге эта армия совместно с другими армиями отбила атаки немецких войск, пытавшихся прорваться с севера к Курску, а затем, перейдя в наступление, участвовала в освобождении Орла. В сентябре 1943 года Галанин стал командующим 4-й гвардейской армией. Во главе этой армиии он участвовал в Белгородско-Харьковской операции, освобождении Украинской ССР, в том числе битве за Днепр , Ясско-Кишинёвской и Будапештской операциях.

С ноября 1945 года Галанин служил заместителем командира 7-го стрелкового корпуса Группы советских оккупационных войск в Германии. В сентябре 1946 года он вышел в отставку. Проживал в Москве. Умер 12 ноября 1958 года, похоронен на Введенском кладбище Москвы.