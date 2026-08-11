ГАЛАКТИОНОВ МИХАИЛ РОМАНОВИЧ

Генерал-майор Советской армии, видный военный историк.

Михаил Галактионов родился в Киеве в 1897 году. Окончил филологический факультет Киевского университета и принял участие в Первой мировой войне, получив чин прапорщика.

В 1917 году вступил в партию большевиков и в следующем году был зачислен в состав РККА. Участвовал в Гражданской войне, совмещая боевую работу с учебой в Военной академии РККА, которую окончил в 1920 году.

В 1920-1930-е годы занимался, главным образом, преподавательской работой и состоял в военной группе при Совнаркоме СССР. В 1937 году вышел главный военно-исторический труд Галактионова «Париж, 1914 (Темпы операций)», посвященный сражению на Марне. В этой книге Галактионов проанализировал, как маневренный период войны на Западном фронте Первой мировой войны выродился в позиционную войну. В 1938 году вышла его вторая значительная работа «Марнское сражение».

В 1937 году по доносу Галактионов был разжалован, исключен из партии и отправлен в отставку, однако избежал более серьезных репрессий. Некоторое время он был без работы и лишь с большим трудом смог получить должность в редакции газеты «Красная звезда», когда началась Великая Отечественная война. В годы войны Галактионов выступал на страницах «Красной звезды» с патриотическими статьями, освещающими стратегические ошибки немецкого командования. В 1944 году ему неожиданно присвоили звание генерал-майора. Это позволило Галактионову войти в состав редколлегии «Красной звезды».

После войны Галактионов некоторое время заведовал военным отделом «Правды». В 1946 году был в командировке в Америке вместе с К. Симоновым и И. Эренбургом. Кроме того, участвовал в составлении краткой биографии Сталина. По воспоминаниям Эренбурга, Галактионов был тяжело потрясен репрессиями в армии в конце 1930-х годов и так и не смог отойти от этих потрясений. Это предопределило его трагический уход из жизни. 5 апреля 1948 года Михаил Галактионов покончил с собой.