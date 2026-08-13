ГАЛАХОВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ

Василий Иванович Галахов родился 1 (по новому стилю — 14) января 1915 года в деревне Лисицы (ныне — Калининский район Тверской области) в семье крестьянина. По национальности русский. Окончил семь классов школы и школу фабрично-заводского ученичества.

В 1935-1938 годах Галахов проходил службу в Рабоче-Крестьянской Красной Армии , окончил школу младших командиров. В 1939 году он повторно был призван в армию. Участвовал в боях советско-финской войны , будучи командиром отделения связи 286-го стрелкового полка 90-й стрелковой дивизии 7-й армии Северо-Западного фронта.

Особенно отличился во время боя за деревню Липола (ныне — Котово Приозёрского района Ленинградской области), во время которого Галахов вместе со своими товарищами забросал гранатами дом, превращённый финнами в укреплённый узел обороны, уничтожив при этом трёх вражеских офицеров. В том бою он был ранен, но оставался в строю, пока не выполнил поставленную задачу. За это командование представило его к званию Героя Советского Союза .

Участвовал также в Великой Отечественной войне , будучи командиром взвода связи и начальником полкового штаба. В послевоенное время Галахов проживал в Ленинграде, работал в Ждановском РОВД города. В 1960 году в звании майора он был уволен в запас. Умер 13 апреля 1992 года, похоронен на Ковалёвском кладбище Санкт-Петербурга.