Галаган, Игнатий Иванович (? ‒ 1748, Прилуцк)

Галага́н, Игнатий Иванович (? — 1748, Прилуцк) — Запорожский (1706), Чигиринский (1709) и Прилуцкий (1714) полковник, участник Северной войны, Персидского (1722) и Польского (1733) походов. В 1706 возглавлял посольство запорожцев к Петру I по поводу казни казаков за самовольное оставление позиций. С этого же времени руководил отрядом запорожских казаков, посланных для участия в борьбе против шведов. В 1708 вместе с гетманом Украины И. Мазепой пере-шел на сторону шведов. Но затем явился к Петру I со своим отрядом с повинной. Был прощен и воевал на стороне России в Северной войне. В мае 1709 участвовал в разгроме Запорожской Сечи (см. Запорожское казачье войско), перешедшей на сторону Мазепы. В 1732 под его руководством 30 тыс. казаков и крестьян строили укрепленную линию на р. Орели. В 1735 — командир от-ряда казаков на линии «для обережения границ». 9 ноября 1739 отправлен в отставку. Пожалован крупными земельными владениями на Украине.

Лит.: Лазаревский А. М. Описание старой Малороссии. Т. III. Полк Прилуцкий. Киев, 1902; Модзалевский В. Л. Малорос-сийский Родословник, Т. I. Киев, 1908. Ю. Ю. Иерусалимский.