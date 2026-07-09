ГАЛЬ АЛЕКСЕЙ ТРОФИМОВИЧ

Алексей Трофимович Галь родился в 1924 году в селе Дмитриевское (ныне — Красногвардейский район Ставропольского края) в крестьянской семье. По национальности русский. Окончил семь классов школы.

23 июня 1941 года Галь был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . С 5 августа 1942 года — на фронтах Великой Отечественной войны . Участвовал в битве за Кавказ , освобождении Ставропольского и Краснодарского краёв, юга Украинской ССР. В боях два раза был ранен.

К осени 1943 года красноармеец Алексей Трофимович Галь воевал стрелком 1372-го стрелкового полка 417-й стрелковой дивизии. Отличился во время Мелитопольской операции. 7 октября 1943 года в районе хутора Канадский Токмакского района Запорожской области Украинской ССР Галь, действуя во главе разведгруппы из 3 бойцов, проник во вражеский тыл и внезапным ударом разгромил штаб немецкого батальона, захватив ценные документы и рацию и без потерь вернувшись в расположение своей части. В ночь с 8 на 9 октября 1943 года он вновь пошёл в разведку, установив местоположение противотанкового рва и обнаружив проходы в минных полях. 10 октября 1943 года Галь принимал активное участие в отражении восьми ожесточённых контратак превосходящих сил противника. Два раза он был ранен, но оставался в строю, обслуживая сразу три станковых пулемёта, перебегая от одного к другому и создавая видимость действия всех огневых точек. В том бою он уничтожил до 200 солдат и офицеров противника, но и сам погиб при отражении последней контратаки. Похоронен в селе Новолюбимовска Токмакского района Запорожской области Украины.

27 октября 1943 года командир 417-й стрелковой дивизии, полковник Ф. М. Бобраков посмертно представил Галя к званию Героя Советского Союза .