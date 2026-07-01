ГАККЕЛЬ ЯКОВ МОДЕСТОВИЧ

Яков Модестович Гаккель родился 30 апреля (по новому стилю — 12 мая) 1874 года в городе Иркутске.

По отцовской линии Гаккель имел французское происхождение, его дед Жан Гаккель осел в России после Отечественной войны 1812 года. Отец его был видныи военным инженером. Модест Васильевич Гаккель был активным участником строительства телеграфной линии Иркутск-Владивосток, маяков и береговых сооружения на Дальнем Востоке и в Кронштадте. Его именем названы станция Гаккелевка Транссибирской магистрали и посёлок Гаккелевка. Мать — Стефанида Гаккель, якутка по национальности.

Жена Я. М. Гаккеля — Ольга Глебовна Гаккель, дочь известного писателя Г. И. Успенского, участница революционных волнений. Гаккель познакомился с ней во время ссылки. В браке родились сын Яков — будущий видный советский океанограф, участник экспедиции на ледоколе «Челюскин», лауреат премии имени С. И. Дежнёва; и дочь Екатерина — впоследствии одна из первых женщин-профессоров, учёный в области автоматики локомотивов.

В 1893 году Гаккель окончил реальное училище и поступил в Санкт-Петербургский электротехнический институт. Во время учёбы он участвовал в революционной деятельности, организовал студенческий кружок. В 1896 году он был арестован жандармами в Москве, где проходил практику, и впоследствии был осуждён на 4,5 месяца заключения. После освобождения он окончил институт, приняв условие своей дальнейшей работы в отдалённых местах Сибири.

После окончания института Гаккель был арестован и сослан на пятилетний срок в Пермь за участие в революционной деятельности. Работал инженером-электриком на приисках Ленского золотопромышленного товарищества в местечке Бодайбо. Участвовал во вводе в эксплуатацию второй в России гидроэлектростанции на реке Ныгре, прокладывал первую высоковольтную линию электропередач, перепроектировал русло канала.

В 1903 году Гаккель смог вернуться в Санкт-Петербург и устроиться работать инженером на строительстве трамвайных линий в технической конторе акционерного общества «Вестингауз». Параллельно с работой Гаккель начал преподавать курс электрической тяги в электротехническом институте. Участвовал в запуске первого трамвая в Санкт-Петербурге.

Во второй половине первого десятилетия XX века Гаккель увлёкся самолётостроением. В 1909 году он вместе с купцом С. Щетининым арендовал каретный сарай на Коломяжском ипподроме. Своими руками он собрал необходимые станки и закупил материалы, после чего приступил к разработке первого своего воздухоплавательного аппарата. Аэроплан, получивший наименование «Гаккель-1», представлял собой биплан с обратным выносом и двумя воздушными винтами, работавшими на ременной передаче. Это был первый самолёт полностью отечественной разработки, без копирований или заимствований у зарубежных аналогов. В июле того же 1909 года Гаккель и Щетинин создали Первое Российское товарищество воздухоплавание.

Через несколько месяцев аппарат из-за технической неполадки сильно обгорел, но Гаккель решил его не восстанавливать и начать разработку новой модели - «Гаккель-2». Его компаньон Щетинин отказался финансировать разработку, и Гаккелю пришлось оборудовать свою мастерскую. Постройка самолёта была завершена в марте 1910 года, однако взлететь он не смог. К маю того же года Гаккель разработал модель «Гаккель-3», испытания которой были проведены в июне в присутствии комиссара Всероссийского императорского аэроклуба генерала Николаева. Пилотировал аппарат его помощник Владимир Булгаков. После этого Гаккель получил государственную субсидию и приступил к разработке четвёртой модели — одностоечного биплана военного типа «Гаккель-IV». Он был закончен к весне 1911 года, но не прошёл военную приёмку, так как лётчик Волков разбил машину.

К концу 1910 года Гаккель разработал первый в России самолёт-амфибию «Гаккель-V», который был представлен на I Международной воздухоплавательной выставке. Этот аппарат так и не был запущен в серийное производство, однако весной 1911 года решением Русского технического общества конструктор был удостоен Серебряной медали.

Через некоторое время Гаккель познакомился с учащимся Гатчинской авиационной школы Г. В. Алехновичем, который стал испытателем самолёта «Гаккель-VI». Быстро освоив машину, последний стал выполнять на ней сложные полёты и вскоре получил диплом пилота-авиатора. Этот аппарат был представлен на Первом конкурсе отечественных военных летательных аппаратов, во время которого был повреждён из-за урагана.

В октябре 1911 года Алехнович совершил первый перелёт по маршруту Гатчина — Санкт-Петербург­ на самолёте «Гаккель-VII», выполнив всю программу объявленного военным ведомством конкурса. Этот аппарат был куплен военными за 8000 рублей. Широкого хождения в армии он не получил из-за нежелания инструкторов осваивать новую технику.

К осени 1912 года Гаккель построил сначала биплан «Гаккель-VIII», а затем первый в России подкосный моноплан «Гаккель-IX». За восьмую модель он был удостоен Большой золотой медали от Московского общества воздухоплавания. Алехнович во время испытаний установил московский рекорд продолжительности полётов (56 мин., 56 с.) и высоты для бипланов (1350 м). В тот год он ещё много раз выступал на восьмой гаккелевской модели на Ходынском поле, в Вязьме, Смоленске, Курске, Гомеле, не раз получая престижные призы. Во втором военном конкурсе эти модели также не смогли победить, так как один из механиков, подкупленный фирмой-конкурентом, испортил двигатели.

Гаккель, оказавшийся без средств, стал разрабатывать новые гидросамолёты, пытался создать акционерное общество русских летательных аппаратов, однако успеха эти проекты не получили. Несколько последующих лет он не занимался новыми разработками в области авиастроения. Он вернулся к ним только после окончания Гражданской войны .

С 1914 года Гаккель работал техническим директором на заводе «Рекс», конструировал аккумуляторы для подводных лодок. В 1918 году он возглавил Управление Киевского трамвая. В 1921 году Гаккель завершил разработку чертежа тепловоза с электропередачей. После этого он получил субсидию от Советского правительства и построил опытный экземпляр, который успешно прошёл испытания. Многие применённые им конструктивные новшества не имели на тот момент аналогов во всём мире. На Всесоюзном конкурсе тепловозов 1927 года первое и четвёртое места среди более чем полусотни проектов заняли работы Гаккеля.

С начала 1920-х годов Гаккель вновь разрабатывал модели пассажирских и спортивных самолётов, но к тому времени он уже не имел достаточно времени для их конструирования. В общей сложности за период 1909-1924 годов он разработал более 15 самолётов различных типов, 6 из которых смогли летать. До конца жизни он рисовал чертежи воздухоплавательных машин, но ни одна так и не была даже доведена до стадии постройки опытного экземпляра.

В 1932-1936 годах на Калужском заводе Народного комиссариата путей сообщения СССР по чертежам Гаккеля был изготовлен первый отечественный двухтактный тепловозный дизель мощностью 300 л. с. Кроме того, в 1934 году Гаккель разработал паровой трактор с уникальной клапанной паровой установкой, нашедшей впоследствии своё применение в конструкции речных катеров.

С 1936 года Гаккель преподавал в Ленинградском институте инженеров железнодорожного транспорта, был деканом механического факультета, профессором кафедры подвижных составов. Он опубливал большое количество научных работ, получил 31 патент на изобретения.

Во время Великой Отечественной войны Гаккель отказался от эвакуации из Ленинграда и пережил в городе всю блокаду. Он умер 12 декабря 1945 года, похоронен на Литераторских мостках Волковского православного кладбища Санкт-Петербурга.