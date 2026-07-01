Гаити (Республика Гаити)

Гаи́ти (Республика Гаити) — государство на о. Гаити, в бассейне Карибского моря. Площадь — 27 750 кв. км. Население — 10,604 млн человек (2015).

Колониальная история. До испанского завоевания острова в 1492 Г. населяли араваки, а также небольшое число карибов, находившихся на стадии разложения родового строя. Данное ими название острову «Гаити» означало «гористый». Первые конкистадоры назвали его «Эспаньола» («испанский»). До 1697 остров принадлежал Испании, а затем часть его отошла к Франции и стала именоваться Сан-Доминго.

На протяжении XVIII в. активно развивалось чрезвычайно прибыльное плантационное сахарное хозяй­ство, основанное на рабском труде. В 1791 рабы подняли восстание под руководством А. Кристофа, А. Петиона, Ф. Д. Туссен-Лувертюра и Ж. Ж. Дессалина, завершившееся через 13 лет победой и образованием первого независимого государства в Латинской Америке. Особое место в новом обществе занял культ «вуду», в котором переплелись верования западноафриканских племен и христианские элементы. Его название восходит к имени дагомейского божества (vaudou, voodoo). В XIX — 1-й половине XX в. с «вуду» боролась не только католическая церковь, но и политические лидеры (Туссен-Лувертюр, Кристоф, Буайе, Рише), боявшиеся формировавшихся внутри культа тайных обществ.

Рождение республики. Провозглашенная 1 января 1804 Республика Г. многим государственным деятелям крупных стран Европы и Америки казалась эфeмерным и недолговечным образованием. Франция признала независимость Г. только в 1825, а США — более полувека спустя, в 1862. По данным первой переписи населения независимого Г. (1805), в стране проживало 380 тыс. человек. Предположение о хрупкости нового государства подтвердила начавшаяся борьба за власть между бывшими сторонниками Туссен-Лувертюра, вылившаяся в гражданскую войну. Первый президент Г. Дессалин в 1805 принял конституцию, по которой Г. провозглашалось империей, но без пожизненного обладания титулом императора и без его наследования. Ст. 12 гласила: «Ни один белый человек, какой бы национальности он ни был, не вступит на нашу землю с титулом хозяина и господина». Рабство запрещалось навсегда; гарантировалось равенство всех граждан перед законом; неприкосновенность собственности; лишение гражданства в случае эмиграции и его приостановление в случае банкротства; запрещение белому человеку любой национальности приобретать какую-либо собственность, за исключением тех белых, которые натурализовали своих детей; вводилось общее название «негр» для всех подданных Г. независимо от цвета кожи. Специально отмечалось, что все те, кто не является хорошим отцом, хорошим сыном, хорошим мужем и хорошим солдатом, недостойны быть гражданами Г.; родителям запрещалось лишать детей наследства; каждый гражданин обязан был выполнять какую-либо работу.

Первым императором стал сам Дессалин, бывший во время восстания 1791 рабом француза Дессалина, которого звали Жан-Жак. Cтав императором, Дессалин нашел бывшего хозяина, проявил к нему исключительное внимание и устроил его виночерпием при дворе.

Была создана регулярная армия из 15 тыс. человек, а также милиция , в которой обязаны были служить несколько дней в году все взрослые мужчины страны. Лояльность к бывшему хозяину соседствовала у Дессалина с неприкрытой жестокостью по отношению к тем, кто выступал против установленного им режима, независимо от цвета кожи. Особенно кровавой оказалась весна 1804, прозванная «национальной местью».

Будучи неграмотным, Дессалин с первых же дней существования независимого государства стал уделять большое внимание вопросам образования: во многих поселениях были построены начальные школы. Одним из основных направлений во внутриполитической деятельности императора было аграрное: плантационные земли начали делить между безземельными крестьянами. Непримиримость императора породила целый ряд заговоров. Один из них привел к пленению и гибели Дессалина.

Разделенное Г. После смерти Дессалина соперничество за власть разгорелось между мулатом А. Петионом и генералом-негром А. Кристофом. Их конфликт привел к образованию на территории страны двух государств: на юге и востоке правил Петион (1807—1818), на севере — его соперник (1806—1807, 1807—1820). Это разделение было предопределено как классовым, так и этническим характером. Первый сплотил вокруг себя богатых землевладельцев, в основном мулатов, второй, ближайший соратник Туссен-Лувертюра, сделал ставку на негритянскую военную верхушку.

Кончина главы государства поставила на повестку дня несколько вопросов: кто возглавит страну, надо ли менять конституцию и, если да, то какой г осударственный орган должен ее разрабатывать? Имя преемника в президентском дворце не вызывало сомнений: им должен был стать Кристоф. Для подготовки же конституции впервые в политической практике Латинской Америки была создана Конституционная ассамблея.

31 декабря 1807 была провозглашена новая конституция , а Кристоф избран президентом. Однако он отказался от должности, объявив сенат и Конституционную ассамблею нелегитимными. Затем Кристоф перебрался в г. Кабо-Франсе, где его сторонники подготовили новую конституцию, провозгласившую его в феврале 1807 пожизненным президентом с правом выбора преемника. С 1807 по 1812 страна была охвачена гражданской войной. В марте 1811 Г. во главе с Кристофом провозгласило новую конституцию: страна стала монархией, а Кристоф — королем Анри I.

Г. Пуэрто-Принсипе стал столицей той половины страны, которую возглавлял Петион. Законодательно это решение было оформлено в декабре 1806, а в марте 1807 сенат избрал Петиона президентом. В 1816 он принимал у себя С. Боливара и оказал ему существенную помощь в трудный период, безвозмездно предоставив оружие , боеприпасы и несколько небольших судов. Петион оказался весьма успешным главой государ­ства, правда, не находил зачастую должных контактов с сенатом. Тем не менее принятая в 1816 новая конституция провозгласила его пожизненным президентом с правом выбора преемника.

Петион отменил закон , по которому правительство получало треть урожая, возвратил бывшим хозяевам конфискованные Дессалином земли, наделил всех жителей страны небольшими земельными наделами за символические цены.

Объединение Г. и независимость Санто-Доминго. Политическая стабильность наступила в период правления (1818—1843) Жана Пьера Буайе (1776—1850), объединившего страну. Новый президент был мулатом, владельцем нескольких обширных плантаций, участвовал в Гаитянской революции, работал личным секретарем Петиона. В 1822 Буайе завовевал восточную половину острова — испанскую колонию Санто-Доминго, которая незадолго до того объявила о своей независимости. В 1826 страну признали Великобритания, Голландия, Швейцария и Дания .

Важным государственным документом должен был стать Сельскохозяйственный кодекс 1826. О его сути лучше всего свидетельствовала ст. 173, характеризовавшая задачи национальной полиции: борьба с бродяжничеством, восстановление порядка и должного отношения к делу в сельском хозяйстве, установление исполнительской и общественной дисциплины в сельской местно­сти, строительство и поддержание на должном уровне дорог, как государ­ственных, так и частных.

В 1820-е — начале 1840-х усилилось либеральное движение, лидером которого был генерал Шарль Ривьер Эрар. Буайе не стал испытывать судьбу и в начале 1843 подал в сенат прошение об отставке и благополучно покинул страну. Эрар, представлявший мулат­скую прослойку в национальной политической элите, возглавил правительство. 1 января 1844 в Г. была провозглашена новая конституция. В ней были отмечены существенные перемены в управлении государством: отменялось пожизненное президенство, создавались выборные органы управления на местах.

Г. не смогло противостоять национально-освободительному движению в Санто-Доминго, и 27 февраля 1844 была провозглашена независимость Доминиканской Республики.

Империя Фостена I. В 1847 президентом Г. с помощью влиятельных мулатов стал неграмотный негр-генерал Фостен Элие Сулук. Однако расчет на то, что в его лице мулаты обретут послушную марионетку, не оправдался. Генерал начал расправляться с политическими противниками; особенно жестоко было подавлено 16 марта 1848 выступление нескольких либеральных политиков, пытавшихся ограничить его власть. Затем он расставил на ключевых позициях верных ему людей, и в августе 1849 сенат в очередной раз провозгласил Г. империей, а Фостена Элие Сулука — императором Фостеном I. Фактически Сулук мог рассчитывать на поддержку только определенной части армии, оказавшейся под началом негритянского высшего офицерства. Все его влиятельные предшественники, начиная с Туссен-Лувертюра, как отмечалось выше, недооценивали место вуду в жизни гаитянского общества. Фостен I, по­считав это большой ошибкой, старался по возможности использовать этот религиозный феномен во внутренней политике, что несколько расширило социальную поддержку его режима. Наиболее острой проблемой в правление Сулуко были отношения между Г. и Санто-Доминго, до 1857 представлявшие собой перманентное вооруженное противостояние. Снаряженные Сулуком в 1849—1856 три военных экспедиции для захвата Доминиканской республики закончились провалом, что ускорило падение его режима.

Попытки хозяйственного обновления. В 1860-е страна вступила с надеждою преодолеть тяжелое наследие Сулука. Однако на это потребовалось немало времени. Антиправительственные заговоры следовали один за другим (1861, 1862, 1863, 1865 и 1867). Оппозиционные настроения не ограничивались взаимной неприязнью негров и мулатов, многие конфликты были обусловлены сугубо социально-экономическими причинами. К ним следует отне­сти выступления крестьян, страдавших от бесконечных манипуляций различных правительств с землей, и средних слоев населения, недовольных постоянным удорожанием жизни.

В 1867—1869 Г. вновь оказалось в состоянии гражданской войны. Государственная казна была практически пуста. Десятки тысяч безработных и неимущих наводняли улицы городов в поисках хоть какого-нибудь заработка и, не найдя его, примыкали к любым вооруженным группировкам. Определенная стабильность появилась только в годы правления Луиса Саломона (1879—1888). Об его успехах в управлении страной свидетельствует хотя бы то, что ему, единственному из высших гаитянских руководителей, удалось погасить государ­ственный долг. Важным направлением деятельности президента стала внутренняя политика , направленная на оживление сельскохозяйственного производства. С этой целью он провел ряд важных реформ. Первая из них состояла в наделении каждого крестьянина землей под культуры экспортного предназначения. Столь же существенным событием стала и распродажа государственных земель. Эта акция позволила пополнить казну, но привела к концентрации земли в руках военной верхушки и высших чиновников.

Очередное ухудшение финансового положения, вызванное падением цен на кофе, способствовало новому оживлению оппозиционных сил. В августе 1888 Саломон, переиз­бранный в 1886 на новый семилетний срок, вследствие резкого обострения положения в стране, покинул ее; власть оказалась в руках его политических противников.

В начале XX в. население Г. составляло около или немногим более 2 млн человек, из них 98 % были крестьянами. Значительная часть населения не имела земли, абсолютное большинство было неграмотно. В стране насчитывалось несколько десятков предприятий кустарного типа, производивших бытовые товары.

В первые десятилетия ХХ в. в Г. сложилась правящая каста (около 5 тыс. человек), представлявшая интересы латифундистов, торговой буржуазии, высшего офицерства и чиновничества. Почти все гаитянские президенты вплоть до середины 1980-х были военными, что определило основную форму правления — военную диктатуру. Правящая каста (за редким исключением) шла на любые уступки иностранному капиталу, прежде всего США. Обострившееся соперничество США, Франции и Германии в Карибском бассейне склоняло Вашингтон к решительным действиям.

Оккупация войсками США (1915—1934). В 1911 правительство Г. предоставило американскому предпринимателю Макдональду концессию на строительство железной дороги от Порт-о-Пренса до Кап-Антьена. К 1913 компания построила три отдельных участка дороги общей протяженностью в 108 миль и потребовала выплаты денег за всю дорогу. Гаитянское правительство отказалось ввиду того, что строительство не было завершено. В ответ последовал традиционный для США набор санкций и карательных акций. 17 декабря 1914 американские морские пехотинцы высадились в столице Г. и изъяли из сейфов Национального банка республики золотые запасы страны на сумму в 500 тыс. долларов.

С 4 мая 1913 по 12 августа 1915 в Г. сменились пять президентов (один из них был убит). Последнего в этом списке, Ф. Дартигенау, поддерживали США, поскольку он заверил, что после избрания выполнит все американские требования. 28 июля 1915 в Порт-о-Пренсе высадились 330 американских морских пехотинцев и заняли стратегически важные пункты. В городе был введен комендантский час, улицы патрулировались американскими солдатами. В ноябре 1915 сенат Г. ратифицировал американо-гаитянский договор , согласно которому гаитянские таможни переходили под контроль США. В Г. назначались американский финансовый советник и генеральный сборщик таможенных пошлин, которые фактически должны были управлять финансами страны. Без разрешения США правительство Г. не имело права заключать договоры и изменять таможенные пошлины . Была упразднена гаитянская армия . Оккупировавшие Г. войска США находились там до 1934 и были выведены по распоряжению президента Ф. Д. Рузвельта в связи с началом объявленной им политики «доброго соседа» в отношениях с латиноамериканскими странами.

«Папа Док» и «Бэби Док». В 1957 на президентских выборах победил Ф. Дювалье, кандидат консервативной Партии Национальное единство (ПНЕ), созданной в 1956 им и его сторонниками специально для проведения выборов. Дювалье набрал 72,37 % голосов. Вскоре обнаружилось, что в целом ряде населенных пунктов число голосовавших за Дювалье избирателей превышало численность населения.

Став президентом, главным инструментом управления Дювалье сделал нагнетание страха с помощью созданной им практически личной армии, так называемых тонтон-макутов, сочетавших изощренную жестокость с шаманскими ритуалами «вуду». По численности они почти втрое превосходили национальную армию (соответственно 40 и 15 тыс. человек). Под охраной тонтон-макутов Дювалье, прозванный в народе «Папа Док», уже в 1964 добился пересмотра конституции и получил право быть пожизненным президентом.

После смерти «Папы Дока» (1971) «наследником» в президентском дворце стал его сын Ж. К. Дювалье (род. в 1951) — «Бэби Док», попытавшийся сохранить отцовские стиль и методы управления. Однако сыну не удалось ни поставить под контроль правительство и тонтон-макутов, ни заслужить доверие США. В середине 1980-х США резко сократили финансовую помощь Г., что вынудило Бэби Дока 7 февраля 1986 передать власть Временному совету и поспешно бежать во Францию. Страна избавилась от тиранивших ее несколько десятков лет диктаторов, однако снова осталась один на один с многочисленными проблемами, прочно занимая одно из последних мест в Латинской Америке по уровню социально-экономического развития.

В 1991 к власти пришел гражданский президент Ж.-Б. Аристид. Вскоре он был свергнут военными и восстановлен у власти в 1994 в результате интервенции США. По истечении срока Аристид ушел в отставку, в 2000 снова победил на выборах, но в 2004 опять был свергнут. В стране сохранялась политическая нестабильность. 12 января 2010 на острове произошло разрушительное землетрясение с эпицентром близ Порт-о-Пренса: число погибших оценивается в 100—316 тыс. человек.

Лит.: Гонионский С. А. Гаитянская трагедия. М., 1974; История Латинской Америки. Доколумбова эпоха — 70-е годы ХIХ века / Отв. ред. Н. М. Лавров. М., 1991; История Латинской Америки. 70-е гг. XIX в. — 1918 г. М., 1993 / Отв. ред. Е. А. Ларин; История Латинской Америки. 1918—1945 / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 1999; История Латинской Америки. Вторая половина ХХ века / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2004; Политическая история стран Латин­ской Америки в ХIХ веке / Отв. ред. Е. А. Ларин. М., 2012; Hurbon L. Comprendre Haïti. Essai sur l’État, la nation, la culture, Paris, 1987; Girard Ph. Haiti: The Tumultuous History. New York, 2010. Е. А. Ларин.