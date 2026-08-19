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ГАХА ЭМИЛЬ
ГАХА ЭМИЛЬ - чешский государственный и политический деятель.
По образованию юрист. В 1925-1938 годах президент Верховного административного суда. После заключения Мюнхенского соглашения 1938 года при поддержке Германии 30.11.1938 года избран президентом Чехословакии. 15.03.1939 года в Берлине подписал акт о ликвидации независимости Чехословакии. После оккупации германскими войсками Чехии 16.03.1939 года назначен германскими властями государственным президентом «Протектората Богемия и Моравия»; занимал этот пост до апреля 1945 года. 16.05.1945 года арестован и привлечён к суду как военный преступник; умер в тюрьме.
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