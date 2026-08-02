ГАГКАЕВ АЛИХАН АНДРЕЕВИЧ

Алихан Андреевич Гагкаев родился 12 (по новому стилю – 25) мая 1917 года в селе Кадгарон (ныне – Ардонский район Северной Осетии) в крестьянской семье. По национальности осетин. Рано остался сиротой, рос в семье старшего брата. В 1930 году переехал в Москву, где сначала жил у другого брата, затем воспитывался в детском доме. Окончил восемь классов школы, рабфак, затем учился в Московском автодорожном институте, однако не окончил его.

В 1939 году Гагкаев был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию и по комсомольской путёвке был направлен на учёбу в Ленинградское военное артиллерийское командное училище. После его окончания был направлен командиром взвода в 78-й артиллерийский полк 74-й стрелковой дивизии. Участвовал в Бессарабском походе РККА. Начало Великой Отечественной войны встретил на границе с Румынией.

С первых дней войны Гагкаев находился в действующей армии. Взвод под его командованием много раз прикрывал отход основных сил полка. Уже за первые 12 суток артиллеристы Гагкаева уничтожили 12 танков, 5 артиллерийских орудий, 10 бронетранспортёров, до 2 батальонов пехоты. В августе 1941 года командир взвода был ранен, в октябре того же года попал в окружение и был ещё два раза ранен. Сумел выйти к своим только в декабре 1941 года, после прохождение проверки и лечения вернулся на фронт.

С весны 1943 года Гагкаев командовал 5-й батареей 1008-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 1-й танковой армии. Благодаря его усилиям в кратчайшие сроки это подразделение стало лучшим во всей армии, батарея была удостоена переходящего знамя Военного Совета армии и Почётной грамоты ЦК ВЛКСМ.

В ночь с 4 на 5 июля 1943 года батарея Гагкаева держала оборону у села Быковка (ныне - Яковлевский район Белгородской области). В первый же день Курской битвы её позиции атаковали 35 танков и большое количество пехоты. В ожесточённом бою батарея Гагкаева во взаимодействии с двумя соседними батареями отразила 2 атаки противника, подбила 17 танков, уничтожила до роты немецкой пехоты. Сам командир батареи подбил 4 танка. Во время отражения третьей атаки схватка перешла в рукопашную. В этом бою Гагкаев погиб. Похоронен в братской могиле на месте боя у автомагистрали Москва-Симферополь. Долгое время после войны он числился пропавшим без вести, и лишь благодаря усилиям его брата Михаила удалось найти очевидцев последнего боя батареи. Звание Героя Советского Союза Алихану Гагкаеву было присвоено посмертно к 20-летию Победы в Великой Отечественной войне.