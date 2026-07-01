ГАГИЕВ АЛЕКСАНДР МАКСИМОВИЧ

Александр Максимович Гагиев родился 16 июня 1922 года в городе Владикавказе в семье служащего. По национальности осетин. Окончил два курса Орджоникидзевского техникума электромеханизации и Орджоникидзевский аэроклуб.

Жена – Гагиева Татьяна Петровна (1917-1997).

В 1939 году Гагиев был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию . Окончил Ейское военно-морское авиационное училище, после чего служил пилотом 4-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Тихоокеанского флота. В его экипаже служил в качестве штурмана будущий Герой Советского Союза Р. С. Демидов.

3 мая 1944 года экипаж Гагиева был отправлен в действующую армию, в состав 51-го минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота . Быстро освоив самолёты A-20 «Boston», поставленные в СССР по лендлизу, он стал совершать боевые вылеты. С лета 1944 года воевал командиром звена в составе 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка ВВС Балтийского флота. Совершал боевые вылеты на постановку мин и торпедирование вражеских кораблей в Балтийском море. За сравнительно короткий период боевой работы экипаж Гагиева нанёс значительный ущерб противнику. 27 августа 1944 года при торпедировании вражеского каравана он потопил подводную лодку, но при этом его самолёт получил множественные повреждения. Только отличные знания матчасти и техники пилотирования смогли помочь довести машину до аэродрома и посадить её.

13 октября 1944 года командир 1-го гвардейского минно-торпедного авиационного полка, Герой Советского Союза, гвардии подполковник И. И. Борзов представил Гагиева и штурмана его экипажа Демидова к званию Героя Советского Союза . К тому времени он совершил 28 боевых вылетов, потопив 4 вражеских транспорта общим водоизмещением 18500 тонн и 1 подводную лодку водоизмещением 1200 тонн, а также нанеся повреждения транспорту водоизмещением 8000 тонн.

В общей сложности за время Великой Отечественной войны Гагиев совершил 106 боевых вылетов, потопив 6 транспортов общим водоизмещением 27500 тонн, а также повредив несколько других судов. Он вместе со своими товарищами нанёс 60 точных ударов торпедами, провёл 20 топмачтовых бомбометаний, 26 минных постановок.

После окончания войны Гагиев продолжил службу в ВВС ВМФ СССР. В 1953 году он окончил Военно-морскую академию. В 1975 году в звании полковника Гагиев был уволен в запас. Проживал в Москве, работал старшим инженером в одном из научно-исследовательских институтов. Умер 30 сентября 1981 года, похоронен на Николо-Архангельском кладбище Москвы.