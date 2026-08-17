ГАГЕМЕЙСТЕР ЛЕОНТИЙ АНДРИАНОВИЧ
ГАГЕМЕЙСТЕР ЛЕОНТИЙ АНДРИАНОВИЧ - российский военный деятель, путешественник, капитан 1-го ранга (1830 год).
Дворянин. С 1795 года плавал на судах Балтийского флота. В начале 1798 года переведён в Архангельск и весной отплыл с эскадрой на корабле «Азия» к берегам Великобритании. Участвовал в Голландской экспедиции 1799 года. В 1802 году командирован в Великобританию для службы волонтёром на судах британского флота, плавал на корабле «Argus» к берегам Вест-Индии, Африки, отличился при штурме крепости на острове Сент-Люсия. В 1804 году плавал по Средиземному морю (Мальта, Египет, Кадис). В 1805 году состоял под командованием адмирала Г. Нельсона, отличился в сражении при испанской крепости Сан-Педро; при возвращении в Россию рекомендован Нельсоном Адмиралтейств-коллегии. В 1806-1810 годы, командуя шлюпом «Нева», совершил плавание из Кронштадта в Новоархангельск (ныне город Ситка): следовал вокруг Африки, через Индийский океан, южнее Австралии, через Тихий океан на Аляску (этот маршрут позднее получил название «путь Гагемейстера»). По заданию главного правителя Русской Америки А.А. Баранова Гагемейстер провёл океанографические, картографические и метеорологические наблюдения в северной части Тихого океана. В 1812-1815 годы начальник Иркутского адмиралтейства; заботился о посылке строительных материалов в Охотск, первым начал строить суда для плавания по озеру Байкал. В 1815 году командирован в Швецию, Норвегию, Великобританию и Францию. По возвращении получил в командование суда Российско-Американской компании «Суворов» и «Кутузов». На последнем в 1816-1819 годы совершил кругосветное плавание; обогнул мыс Горн, посетил Бразилию, Перу, Калифорнию. В ходе плавания вёл гидрографические и гидрометеорологические наблюдения.
С января 1818 года главный правитель Русской Америки; дважды посетил район Сан-Франциско, составил штаты контор для островов Кадьяк и Уналашка, форта Росс и Новоархангельска, организовал и сам участвовал в гидрографическом исследовании побережья Аляски, произвёл его минералогическое исследование. 24.10.1818 года сдал дела С.И. Яновскому. По собственному рапорту уволен со службы в чине капитана 2-го ранга (1821 год).
В 1828 году вновь поступил на службу в чине капитан-лейтенанта. В 1828-1830 годы, командуя шлюпом «Кроткий», вновь совершил кругосветное плавание. Открыл и описал самый крупный атолл Маршалловых островов, названный им именем светлейшего князя А.С. Меншикова (ныне Кваджалейн). С 1830 года директор Училища торгового мореплавания, в 1833 году переведён в 9-й флотский экипаж. Награждён орденом Святого Георгия 4-й степени (1830 год).
Именем Гагемейстера названы остров в Бристольской губе и пролив в Беринговом море (канал Гагемейстера), отделяющий этот остров от материка, гора в архипелаге Александра в заливе Аляска, а также атолл в архипелаге Россиян (Апатаки) в южной части Полинезии.