Гагаузская автономия (Гагаузия, Гагауз Ери)

Гага́узская автоно́мия (Гагаузия, Гагауз Ери) — автономная территория на юге Молдавии. Образована из населенных пунктов, в которых проживают гагаузы (тюркские племена огузов, переселившиеся из Болгарии на юг Бессарабии в конце XVIII — начале XIX в., принявшие православие и говорящие на гагаузском языке), или тех, что готовы войти в автономию добровольно путем референдума. Столица — г. Комрат. Площадь — 1848,46 кв. км. Население — 162 тыс. человек (2012). Официальные языки — гагаузский, молдавский, русский. С 1940 Г. входила в состав СССР (см. Союз Советских Социали-стических Республик). 19 августа 1990 была провозглашена республика Г. в составе СССР, независимая от Молдавии. В октябре 1990 молдавские националисты предприняли попытку ликвидировать ее вооруженным путем. Вооруженные столкновения были предотвращены Советской армией. В 1991—1994 Г. была де-факто независимой республикой во главе с президентом С. Топалом. В 1994—1995 мирно интегрировалась в состав Молдавии на правах автономии. Высшее долж-ностное лицо — башкан (глава). Высший представительный орган — Халк Топлушу (Народное собрание). Высший орган исполнительный власти — Баканнык Комитети (Исполнительный комитет).

Лит.: Ангели Ф. А. Гагаузская автономия. Люди и факты (1989—2005). Кишенев, 2006. А. И. Свиридонова.