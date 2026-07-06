ГАГАРИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ
ГАГА́РИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский лётчик-космонавт, первый человек, совершивший полёт в космос.
Герой Советского Союза (14.04.1961 года). В 1951 году окончил училище по специальности формовщик-литейщик и был направлен в Саратовский индустриальный техникум (окончил в 1955 году). Первые шаги в авиации Гагарин сделал ещё студентом техникума. С 04.09.1954 года по 01.10.1955 года обучался в Саратовском аэроклубе на самолёте Як-18. Выполнил 196 полётов и налетал 42 ч 23 мин. По завершении лётных курсов в аэроклубе в 1955 году поступил в 1-е Чкаловское военное авиационное училище лётчиков имени К.Е. Ворошилова (город Оренбург), которое окончил с отличием в 1957 году. С декабря 1957 года служил военным лётчиком в 169-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота (Мурманская область). К октябрю 1959 года имел общий налёт 265 часов.
В 1959 году по инициативе С.П. Королёва был организован отбор претендентов в отряд космонавтов среди военных лётчиков. Гагарин был зачислен в первый набор отряда (из 6 человек) и в составе группы 16.03.1960 года начал подготовку к космическому полёту.
12.04.1961года Гагарин впервые в мире совершил полёт в космос на космическом корабле «Восток», облетел земной шар за 1 ч 48 мин и благополучно вернулся на Землю. Старт ракеты-носителя «Восток» был осуществлён со стартовой площадки № 1 космодрома Байконур (Тюра-Там, Казахстан). Приземление спускаемого аппарата произошло в районе города Саратов, неподалеку от деревни Смеловка Терновского района.
В мае 1961 года Гагарин был назначен командиром отряда космонавтов, в 1963 году в звании полковника переведён на должность заместителя начальника Центра подготовки космонавтов по лётно-космической подготовке. С сентября 1965 года проходил подготовку к космическому полёту в качестве командира корабля «Союз». В феврале 1968 год с отличием окончил Военно- воздушную академию имени Н.Е. Жуковского. Трагически погиб во время выполнения учебно-тренировочного полёта на самолёте МиГ-15 в районе деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области. Урна с прахом захоронена в Кремлёвской стене.
Награждён: орденом Ленина (1961 год); высшими наградами многих государств; Золотой медалью имени К.Э. Циолковского АН СССР (1961 год); Медалью имени де Лаво Международной федерации астронавтики (1961 год); Большой золотой медалью и дипломом ФАИ (1961 год); Премией Галабера по астронавтике за выдающиеся заслуги в изучении космоса (1962 год) и др. наградами.
ФАИ учредила в 1968 году Золотую медаль имени Ю.А. Гагарина. Именем Гагарина назван кратер на Луне и малая планета за № 1772, его имя присвоено Военно-воздушной академии в поселке городского типа Монино (Московская область), Центру подготовки космонавтов, город Гжатск переименован в город Гагарин (1968 год), его именем названы площадь в Москве, улицы и площади многих городов мира.
Иллюстрация:
Ю.А. Гагарин перед стартом космического корабля «Восток». Архив БРЭ.