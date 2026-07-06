ГАГАРИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ

ГАГА́РИН ЮРИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ - российский лёт­чик-кос­мо­навт, пер­вый че­ло­век, со­вер­шив­ший по­лёт в кос­мос.

Ге­рой Советского Сою­за (14.04.1961 года). В 1951 году окон­чил училище по спе­ци­аль­но­сти фор­мов­щик-ли­тей­щик и был на­прав­лен в Са­ра­тов­ский ин­ду­ст­ри­аль­ный тех­ни­кум (окон­чил в 1955 году). Пер­вые ша­ги в авиа­ции Гагарин сде­лал ещё сту­ден­том тех­ни­ку­ма. С 04.09.1954 года по 01.10.1955 года обу­чал­ся в Са­ра­тов­ском аэ­ро­клу­бе на са­мо­лё­те Як-18. Вы­пол­нил 196 по­лё­тов и на­ле­тал 42 ч 23 мин. По за­вер­ше­нии лёт­ных кур­сов в аэ­ро­клу­бе в 1955 году по­сту­пил в 1-е Чка­лов­ское во­енное авиационное училище лёт­чи­ков имени К.Е. Во­ро­ши­ло­ва (город Орен­бург), ко­то­рое окон­чил с от­ли­чи­ем в 1957 году. С декабря 1957 года слу­жил во­енным лёт­чи­ком в 169-м ис­тре­бительном авиационном пол­ку 122-й ис­тре­бительной авиационной ди­ви­зии ВВС Северного фло­та (Мур­ман­ская область). К октябрю 1959 года имел об­щий на­лёт 265 часов.

В 1959 году по ини­циа­ти­ве С.П. Ко­ро­лё­ва был ор­га­ни­зо­ван от­бор пре­тен­ден­тов в от­ряд кос­мо­нав­тов сре­ди во­енных лёт­чи­ков. Гагарин был за­чис­лен в пер­вый на­бор отря­да (из 6 человек) и в со­ста­ве груп­пы 16.03.1960 года на­чал под­го­тов­ку к кос­мическому по­лё­ту.

12.04.1961года Гагарин впер­вые в ми­ре со­вер­шил по­лёт в кос­мос на кос­мическом ко­раб­ле «Вос­ток», об­ле­тел зем­ной шар за 1 ч 48 мин и бла­го­по­луч­но вер­нул­ся на Зем­лю. Старт ра­ке­ты-но­си­те­ля «Вос­ток» был осу­ще­ст­в­лён со стар­то­вой пло­щад­ки № 1 кос­мо­дро­ма Бай­ко­нур (Тю­ра-Там, Ка­зах­стан). При­зем­ле­ние спус­кае­мо­го ап­па­ра­та про­изош­ло в рай­оне города Са­ра­тов, не­по­да­ле­ку от деревни Сме­лов­ка Тер­нов­ско­го рай­она.

В мае 1961 года Гагарин был на­зна­чен ко­ман­ди­ром от­ря­да кос­мо­нав­тов, в 1963 году в зва­нии пол­ков­ни­ка пе­ре­ве­дён на долж­ность заместителя начальника Цен­тра под­го­тов­ки кос­мо­нав­тов по лёт­но-кос­мической под­го­тов­ке. С сентября 1965 года про­хо­дил под­го­тов­ку к кос­мическому по­лё­ту в ка­че­ст­ве ко­ман­ди­ра ко­раб­ля «Со­юз». В феврале 1968 год с от­ли­чи­ем окон­чил Во­енно- воздушную ака­де­мию имени Н.Е. Жу­ков­ско­го. Тра­ги­че­ски по­гиб во вре­мя вы­пол­не­ния учеб­но-тре­ни­ро­воч­но­го по­лё­та на са­мо­лё­те МиГ-15 в рай­оне деревни Но­во­сё­ло­во Кир­жач­ско­го района Вла­ди­мир­ской области. Ур­на с пра­хом за­хо­ро­не­на в Крем­лёв­ской сте­не.

На­гра­ж­дён: ор­де­ном Ле­ни­на (1961 год); выс­ши­ми на­гра­да­ми многих го­су­дарств; Зо­ло­той ме­да­лью имени К.Э. Ци­ол­ков­ско­го АН СССР (1961 год); Ме­да­лью имени де Ла­во Ме­ж­ду­народной фе­де­ра­ции ас­тро­нав­ти­ки (1961 год); Боль­шой зо­ло­той ме­да­лью и ди­пло­мом ФАИ (1961 год); Пре­ми­ей Га­ла­бе­ра по ас­тро­нав­ти­ке за вы­даю­щие­ся за­слу­ги в изу­че­нии кос­мо­са (1962 год) и др. на­гра­да­ми.

ФАИ уч­ре­ди­ла в 1968 году Зо­ло­тую ме­даль имени Ю.А. Га­га­ри­на. Име­нем Гагарина на­зван кра­тер на Лу­не и ма­лая пла­не­та за № 1772, его имя при­свое­но Во­енно-воздушной ака­де­мии в поселке городского ти­па Мо­ни­но (Московская область), Цен­тру под­го­тов­ки кос­мо­нав­тов, город Гжатск пе­ре­име­но­ван в город Га­га­рин (1968 год), его име­нем на­зва­ны пло­щадь в Мо­ск­ве, ули­цы и пло­ща­ди многих го­ро­дов ми­ра.

Иллюстрация:

Ю.А. Га­га­рин пе­ред стар­том кос­ми­че­ско­го ко­раб­ля «Вос­ток». Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)