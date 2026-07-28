ГАГАРИН ПЁТР ПЕТРОВИЧ

Пётр Петрович Гагарин родился в 1909 году в селе Старый Город (ныне – Темниковский район Мордовии ) в семье крестьянина. По национальности мордвин. После окончания начальной школы работал в колхозе.

24 июня 1941 года Гагарин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Темниковским районным военным комиссариатом Мордовской АССР. С февраля 1942 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Участвовал в боях на Карельском, Юго-Западном, 3-м и 2-м Украинских фронтах. Дважды – 22 февраля 1942 года и 6 сентября 1943 года – был ранен.

К началу 1944 года Гагарин воевал сапёром 421-го инженерно-сапёрного батальона 51-й инженерно-сапёрной бригады. 15-18 января 1945 года он под шквальным вражеским огнём, действуя всего в 60-70 метрах от советских позиций, установил 385 мин. К тому времени он установил в общей сложности 449 и обезвредил 210 мин. За это Гагарин был представлен к своей первой боевой награде – медали «За боевые заслуги».

Вскоре Гагарин был переведён сапёром во 2-ю роту 4-го инженерно-сапёрного батальона той же бригады. Во время форсирования реки Южный Буг Гагарин под массированным немецким обстрелом совершил 22 рейса, перевезя на западный берег 162 бойца и командира. 28 марта 1944 года он перевёз 8 ящиков боеприпасов и обратным рейсов эвакуировал 2 тяжелораненых. За это Гагарин был награждён орденом Красной Звезды.

В ночь с 21 на 22 августа 1944 года Гагарин участвовал в форсировании Днестровского лимана к югу от города Аккермана. Высадившись на занятый противником берег, он быстро проделал два прохода в проволочных и минных заграждениях противника, что позволило стрелкам быстро наступать вперёд. Ведя на ходу огонь, Гагарин бросился на врага и принял активное участие в его разгроме. За это он был удостоен ордена Славы 3-й степени.

Особо отличился Гагарин во время Будапештской операции. 4 декабря 1944 года он участвовал в форсировании Дуная к северу от города Эрчи на подступах к венгерской столице. Перед сапёрами была поставлена задача переправить первым рейсом группу из 20 красноармейцев для захвата плацдарма. Гагарин отплыл первым. Лодки и плоты подверглись шквальному обстрелу противника, но, маневрируя среди разрывов снарядов, преодолев сильную огневую завесу, он сумел добраться до берега, при этом он зажёг электрофонарь и указывал путь остальным сапёрам. При выполнении обратного рейса лодка Гагарина была затоплена, из его расчёта были ранены два человека. Отдав свой спасательный жилет одному из них, он взял другого и вплавь с ним добрался до берега, чем спас жизни обоим. Всего же за последующую ночь, заменив командира расчёта другой лодки, он совершил 18 рейсов, переправив в общей сложности 380 бойцов и командиров, 25 пулемётов, 17 миномётов с расчётами и боеприпасами. 8 декабря 1944 года командир 51-й инженерно-сапёрной бригады гвардии полковник И. В. Калиниченко представил Гагарина к званию Героя Советского Союза .

После окончания войны Гагарин в звании сержанта был демобилизован. Вернувшись в родное село, работал в колхозе. Умер 16 апреля 1962 года.