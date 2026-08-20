Гагарин, Павел Павлович (04[15].03.1789, Москва ‒ 21.02[04.03]. 1872, Санкт-Петербург)

Гага́рин, Па́вел Па́влович (04[15]. 03.1789, Москва — 21.02[04.03]. 1872, Санкт-Петербург) — князь , российский государственный деятель, действительный тайный советник (1868), член Государственного совета (1844). Окончил училище аббата Николя в Петербурге (1801). С 1801 служил в Московском архиве Коллегии иностранных дел. В 1807—1809 на военной службе. С 1810 чиновник особых поручений при военном министре (1813—1818) (см. Чиновничество в России; Министерства в России). Обер-прокурор Сената (1818—1831), сенатор (1831), член Особой секретной следственной комиссии по делу петрашевцев (1849). Член Главного (до 1858 Секретного) Комитета по крестьянскому делу (1857—1861), Главного комитета об устройстве сельского состояния (1862—1872). При подготовке Крестьянской реформы 1861 занимал консервативную позицию. По его инициативе в закон включена статья о «дарственном» наделе. Председатель Департамента законов Государственного совета (1862—1864), председатель Государственного совета (февраль—декабрь 1864). В дальнейшем вел заседания совета в отсутствие его председателя Комитета министров (1864—1872), председатель Комитета по делам Царства Польского (1864—1871), председатель Западного (1862—1865) и Кавказского (1865—1872) комитетов. Сторонник либеральной судебной реформы, активно работал в Комитете для введения судебного преобразования (1865—1869). Председатель Верховного уголовного суда по делу о Д. В. Каракозове, совершившем покушение на Александра II (1866). Дневник Г. на французском языке хранится в Государственном архиве Российской Федерации и в Отделе рукописей Российской национальной библиотеки.

Лит.: Бурдина О. Н. К изучению истории крестьянской реформы 1861 г.: «Особое мнение» кн. П. П. Гагарина // Исследования по источниковедению истории России (до 1917 г.). М., 1996; Корнева Н. М. П. П. Гагарин // Краеведческие чтения Порхов — Холомки: тезисы докладов. Псков, 2001. В. Л. Степанов.