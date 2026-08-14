ГАГАРИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ

ГАГАРИН ПАВЕЛ ПАВЛОВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник 1-го клас­са (1868 год).

Из ро­да Га­га­ри­ных . Круп­ный зем­ле­вла­де­лец: в 1856 году вла­дел свыше 1,9 тысяч, к 1861 году - свыше 2,7 тысяч кре­стьян муж­ско­го по­ла. Окон­чил учи­лище аб­ба­та Ни­ко­ля в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1801 год). С 1801 года слу­жил в Московском ар­хи­ве Кол­ле­гии ино­странных дел. В 1807-1809 годы на во­енной служ­бе. C 1810 года вновь на граж­данской служ­бе, чи­нов­ник осо­бых по­ру­че­ний при во­енном ми­ни­ст­ре (1813-1818 годы). В Се­на­те обер-про­ку­рор: 6-го (по 2-му от­де­ле­нию) (1818-1819 годы) и 8-го (Мо­с­ков­ско­го) (1819-1823/24 годы) департаментов, Об­ще­го со­б­ра­ния московских департаментов (1823/24-1831 годы). Се­на­тор (1831 год), при­сут­ст­во­вал в 6-м департаменте (по 1-му от­де­ле­нию), пер­во­при­сут­ст­вую­щий 2-го от­де­ле­ния то­го же департамента (1839-1844 годы). Член Государственного со­ве­та (1844 год). В 1844-1845 уча­ст­во­вал в со­став­ле­нии но­во­го Уло­же­ния о на­ка­за­ни­ях в им­пе­рии и Цар­ст­ве Поль­ском (с из­ме­не­ния­ми дей­ст­во­ва­ло до 1917 года) и вы­ра­бот­ке пра­вил о его вве­де­нии в Цар­ст­ве Поль­ском , в 1845 году - в ра­бо­те по при­ве­дению в со­от­вет­ст­вие с Основными за­ко­на­ми им­пе­рии Сво­да ме­ст­ных уза­ко­не­ний Ост­зей­ских гу­бер­ний. Член Осо­бой сек­рет­ной след­ст­вен­ной ко­мис­сии по де­лу пет­ра­шев­цев (1849 год).

Член выс­ших государственных ор­га­нов, осу­ще­ст­в­ляв­ших под­го­тов­ку и реа­ли­за­цию кре­сть­ян­ской ре­фор­мы 1861 года: Глав­но­го (до 1858 года Сек­рет­но­го) комитета по кре­сть­ян­ско­му де­лу (1857-1861 годы), Глав­но­го комитета об уст­рой­ст­ве сель­ско­го со­стоя­ния (1862-1872 годы). При под­го­тов­ке ре­фор­мы пред­ло­жил вклю­чить в за­кон о ней ста­тью о так называемом дар­ст­вен­ном на­де­ле: при ос­во­бо­ж­де­нии от кре­по­ст­ной за­ви­си­мо­сти кре­сть­я­не-дар­ст­вен­ни­ки мог­ли по­лу­чить его бес­плат­но в раз­ме­ре 1/4 от выс­ше­го на­де­ла для дан­ной ме­ст­но­сти. Пред­ло­же­ние Гагарина бы­ло при­ня­то, на прак­ти­ке дар­ст­венный на­дел (по­лу­чил так­же на­зва­ния «га­га­рин­ский», «ни­щен­ский», «си­рот­ский» и «ко­ша­чий») не пре­вы­шал 1 га; пра­вом по­лу­че­ния та­ко­го на­де­ла вос­поль­зо­ва­лось около 5% кре­сть­ян. Другие пред­ло­же­ния Гагарина - ос­во­бо­дить кре­сть­ян без зем­ли (по об­раз­цу кре­сть­ян­ской ре­фор­мы в Ост­зей­ском крае 1804-1819 годов) и оп­ре­де­лять раз­ме­ры кре­сть­ян­ских на­де­лов по ка­ж­до­му име­нию от­дель­но на ос­но­ве со­гла­ше­ний ме­ж­ду кре­сть­я­на­ми и по­ме­щи­ка­ми - от­кло­не­ны.

Председатель Департамента за­ко­нов Государственного со­ве­та (1862-1864 годы), председатель Государственного со­ве­та (1864-1865 годы; в даль­ней­шем вёл за­се­да­ния со­ве­та в от­сут­ст­вие его пред­се­да­те­ля). Про­во­дил за­се­да­ния Государственного со­ве­та, на ко­то­рых об­су­ж­да­лись основный по­ло­же­ния су­деб­ной ре­фор­мы 1864 годы и про­ек­ты су­деб­ных ус­та­вов, вы­сту­пил по­сле­до­вательным за­щит­ни­ком ре­фор­мы. Счи­тал не­об­хо­ди­мым вве­сти в пер­вую оче­редь по­все­ме­ст­но ин­сти­тут ми­ро­во­го су­да, а за­тем - ин­сти­тут об­ще­го су­да; пред­ло­жил та­кой по­ря­док про­ве­де­ния ре­фор­мы в за­пис­ке императору Алек­сан­д­ру II (сентябрь 1864 года), мне­ние Гагарина бы­ло уч­те­но. Гагарин ак­тив­но ра­бо­тал в Комитете для вве­де­ния су­деб­но­го пре­об­ра­зо­ва­ния (1865-1869 годы), в ча­ст­но­сти при под­го­тов­ке от­кры­тия пер­вых су­деб­ных па­лат - Санкт-Пе­тербургской, Московской и Харь­ков­ской.

Председатель Комитета ми­ни­ст­ров (1864-1872 годы), по долж­но­сти яв­лял­ся фак­тическим пред­се­да­телем Комитета по де­лам Цар­ст­ва Поль­ско­го (1864-1871 годы), пред­се­да­те­лем За­пад­но­го (1862-1865 годы) и Кав­каз­ско­го (1865-1872 годы) ко­ми­те­тов. В 1862 году воз­глав­лял так­же Осо­бую ко­мис­сию о по­ряд­ке рас­смот­ре­ния прав жи­те­лей Цар­ст­ва Поль­ско­го на поч. дос­то­ин­ст­ва и Осо­бый комитет об от­мене ог­ра­ни­че­ния пра­ва на дво­рян­ст­во бывших польских офи­це­ров, уча­ст­во­вав­ших в Польском вос­ста­нии 1830-1831 годов. Председатель Вер­хов­но­го уго­лов­но­го су­да по де­лу о Д. В. Ка­ра­ко­зо­ве, со­вер­шив­шем по­ку­ше­ние на императора Алек­сан­д­ра II (1866 год).

Днев­ник Гагарина (на французском языке) хра­нит­ся в ГА РФ и в От­де­ле ру­ко­пи­сей РНБ.

На­гра­ж­дён ор­де­на­ми Святого Алек­сан­д­ра Нев­ско­го (1840 год), Святого Вла­ди­ми­ра 1-й сте­пе­ни (1851 год), Святого Ан­д­рея Пер­во­зван­но­го (1857 год) и др.

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