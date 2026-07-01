ГАГАРИН ИВАН АЛЕКСЕЕВИЧ

Русский князь, сенатор, один из учредителей петербургской масонской ложи «Орла Российского».

Семья

Князь Гагарин родился в 1771 г. Его отец, князь Алексей Иванович, был тайным советником, мать - Ирина Григорьевна, была дочерью князя Урусова.

В 1796 г. Иван Алексеевич женился на Елизавете Ивановне Балабиной. В этом браке родилось 6 детей. В 1803 г. супруга князя умерла во время родов.

В 1828 г. князь Гагарин женился вторично. Его супругой стала известная актриса Екатерина Семенова. Они познакомились после того, как князь перебрался из Твери в Петербург. В браке родилось 4 детей.

Военная и придворная служба

В возрасте двух лет Ивана уже записали в Преображенский полк, а спустя еще три года - в полк Измайловский. К 1790 г. князя уже произвели в чин прапорщика. Тогда же он отправился на войну с Турцией. В 1791 г. стал подпоручиком, в том же году в качестве награды получил орден Св. Георгия 4-й степени. Повод был значительный - участие в штурме крепости Измаил.

В 1792 г. Иван Алексеевич получил чин поручика, в 1796-м - капитана-поручика. В январе 1795 г. был пожалован званием камергера.

При дворе великой княгини Елены Павловны служил шталмейстером с 1799 г. Продолжил службу и при великой княгине Екатерине Павловне.

С 1810 г. Гагарин стал управляющим двором Екатерины Павловны. Она обосновалась в Твери вместе с супругом принцем Георгием Ольденбургским. При дворе князь служил много лет и за это время снискал искреннее расположение княгини Екатерины, заслужил ее подлинное доверие. Отношение последней выразилось в наградах, которых был удостоен Иван Алексеевич - орден Св. Анны 1-й степени и орден Св. Александра Невского. В 1816 г. Екатерина Павловна вступила во второй свой брак - с кронпринцем Вильгельмом I. Дальнейшую свою службу Гагарин продолжил при Высочайшем дворе.

С 1819 г. князь являлся сенатором и тайным советником. Он зарекомендовал себя в масонском движении. Гагарин вошел в число основателей посвященной Александру I ложи «Орла Российского» в столице. Ее создание относится к 1818 г. Помимо прочего он покровительствовал искусству. Так, в 1820 г. совместно с П. Кикиным и А. Дмитриевым-Мамоновым он учредил Общество поощрения художников. Цель его деятельности видна из названия - всячески способствовать популяризации искусства в России, поддерживать отечественных художников.

Тогда же в 1820 г. Иван Алексеевич отбыл в Подольскую губернию, куда его направили для расследования причин эпидемиологической вспышки в Бессарабии.

В 1826 г. исполнилось 35 лет государственной службе князя, и по этому случаю он получил в награду орден Св. Владимира 4-й степени. Тогда же Иван Алексеевич принимал участие в работе суда по делу декабристов. В 1829 г. дослужился до чина действительного тайного советника.

И.А. Гагарин умер в 1832 г., погребен в московском Новоспасском монастыре.