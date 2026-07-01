ГАГАРИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ
ГАГАРИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - князь, российский рисовальщик, живописец, историк искусства, обер-гофмейстер (1880 год).
Из рода Гагариных. Вице-президент (1859-1872) и почетный член петербургской АХ (1872 год). До 1832 года жил в Италии и Франции; в 1820-е годы занимался живописью у О. Верне и у К.П. Брюллова в Риме. В 1829-1839 годы на дипломатической службе (с 1834 года - в Константинополе); совершал неоднократные поездки на Кавказ (1840-1842 годы) вместе с М.Ю. Лермонтовым; в 1848-1854 годы жил в Тифлисе. Генерал-майор Свиты Е.И.В. (1858 год). Исполнял жанровые рисунки («Каменщики» и др., 1830-е годы), иллюстрации к произведениям А.С. Пушкина (в том числе к поэме «Руслан и Людмила», повести «Пиковая дама»; часть - в ГРМ) и к повести «Тарантас» В.А. Соллогуба (изданы в 1845 году; гравированы Е.Е. Бернардским), зарисовки во время плавания на бриге«Фемистокл» от Афин до Константинополя и поездок по Малой Азии (1834-1836 годы).
Наибольшую ценность представляют работы Гагарина на тему Кавказской войны, далёкие от условностей официального батального жанра (две акварели исполнены совместно с Лермонтовым, в том числе «Эпизод сражения при реке Валерик», 1840 год, ГРМ), и пейзажи (виды Тифлиса, Франции, Египта и др.); в них заметно влияние европейского романтизма. Графические и акварельные портреты Гагарина свидетельствуют о влиянии Брюллова; они исполнены в изящной контурной манере, с тонкой проработкой цвета (автопортреты; портреты членов семей Чавчавадзе и Орбелиани; также зарисовал А.С. Пушкина в кругу знакомых, 1832 год). Создавал архитектурные проекты храмов в неовизантийском стиле (в Тифлисе и др.), исполнял росписи (церковь Святейшего Николая в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге и др.). Один из первых в России исследователей византийского, древне-русского и грузинского искусства. Ввёл в АХ курс православного иконописания, был инициатором создания музея «христианских древностей» при АХ. Действительный член Русского археологического обществава (с 1872 года). Награждён орденом Святого Александра Невского (1874 год).
Сочинения:
Происхождение пятиглавых церквей. СПб., 1881;
Собрание византийских, грузинских и древнерусских орнаментов и памятников архитектуры. СПб., 1897-1903. Сер. 1-3;
Воспоминания о К. Брюллове. СПб., 1900;
Костюмы Кавказа. Рисунки и наброски с натуры. СПб., 1902.