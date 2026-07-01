ГАГАРИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ

ГАГАРИН ГРИГОРИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ - князь, российский ри­со­валь­щик, жи­во­пи­сец, ис­то­рик искусства, обер-гоф­мей­стер (1880 год).

Из ро­да Га­га­ри­ных . Ви­це-пре­зи­дент (1859-1872) и почетный член пе­тербургской АХ (1872 год). До 1832 года жил в Ита­лии и Фран­ции; в 1820-е годы за­ни­мал­ся жи­во­пи­сью у О. Вер­не и у К.П. Брюл­ло­ва в Ри­ме. В 1829-1839 годы на ди­пло­ма­тической служ­бе (с 1834 года - в Кон­стан­ти­но­по­ле); со­вер­шал не­од­но­крат­ные по­езд­ки на Кав­каз (1840-1842 годы) вме­сте с М.Ю. Лер­мон­то­вым ; в 1848-1854 годы жил в Тиф­ли­се. Генерал-майор Свиты Е.И.В. (1858 год). Ис­пол­нял жан­ро­вые ри­сун­ки («Ка­мен­щи­ки» и др., 1830-е годы), ил­лю­ст­ра­ции к про­из­ве­де­ни­ям А.С. Пуш­ки­на (в том числе к по­эме «Рус­лан и Люд­ми­ла», по­вес­ти «Пи­ко­вая да­ма»; часть - в ГРМ) и к по­вес­ти «Та­ран­тас» В.А. Сол­ло­гу­ба (из­да­ны в 1845 году; гра­ви­ро­ва­ны Е.Е. Бер­нард­ским), за­ри­сов­ки во вре­мя пла­ва­ния на бри­ге«Фе­ми­стокл» от Афин до Кон­стан­ти­но­по­ля и по­ез­док по Ма­лой Азии (1834-1836 годы).

Наи­боль­шую цен­ность пред­став­ля­ют ра­бо­ты Гагарина на те­му Кав­каз­ской вой­ны , да­лё­кие от ус­лов­но­стей официального ба­таль­но­го жан­ра (две ак­ва­ре­ли ис­пол­не­ны совместно с Лер­мон­то­вым, в том числе «Эпи­зод сра­же­ния при ре­ке Ва­ле­рик», 1840 год, ГРМ), и пей­за­жи (ви­ды Тиф­ли­са, Фран­ции, Егип­та и др.); в них за­мет­но влия­ние ев­ропейского ро­ман­тиз­ма. Гра­фические и ак­ва­рель­ные порт­ре­ты Гагарина сви­де­тель­ст­ву­ют о влия­нии Брюл­ло­ва; они ис­пол­не­ны в изящ­ной кон­тур­ной ма­не­ре, с тон­кой про­ра­бот­кой цве­та (ав­то­порт­ре­ты; порт­ре­ты чле­нов се­мей Чав­ча­вад­зе и Ор­бе­лиа­ни; также зарисовал А.С. Пуш­ки­на в кру­гу знакомых, 1832 год). Соз­да­вал ар­хитектурные про­ек­ты хра­мов в не­ови­зан­тий­ском сти­ле (в Тиф­ли­се и др.), ис­пол­нял рос­пи­си (церковь Святейшего Ни­ко­лая в Ма­ри­ин­ском двор­це в Санкт-Пе­тер­бур­ге и др.). Один из пер­вых в Рос­сии ис­сле­до­ва­те­лей ви­зантийского, древне-русского и грузинского искусства. Ввёл в АХ курс пра­во­слав­но­го ико­но­пи­са­ния, был ини­циа­то­ром соз­да­ния му­зея «хри­сти­ан­ских древ­но­стей» при АХ. Действительный член Русского ар­хеоло­гического обществава (с 1872 года). На­граж­дён ор­де­ном Святого Алек­санд­ра Нев­ско­го (1874 год).

Сочинения:

Про­ис­хо­ж­де­ние пя­ти­гла­вых церк­вей. СПб., 1881;

Со­б­ра­ние ви­зан­тий­ских, гру­зин­ских и древ­не­рус­ских ор­на­мен­тов и па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры. СПб., 1897-1903. Сер. 1-3;

Вос­по­ми­на­ния о К. Брюл­ло­ве. СПб., 1900;

Кос­тю­мы Кав­ка­за. Ри­сун­ки и на­бро­ски с на­ту­ры. СПб., 1902.

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