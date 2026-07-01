ГАГАРИН ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ
ГАГАРИН ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ - князь, российский государственный деятель, действительный тайный советник (1800 год), камергер (1783 год).
Из рода Гагариных. В качестве волонтёра участвовал в русско-турецкой войне 1773-1774 годов. Обер-прокурор 6-го (московского) департамента Сената (1781 год). Через П.И. Панина, Н.И. Панина и Ал-дра Б. Куракина, с которыми был в дружеских отношениях, Гагарин приблизился к великому князю Павлу Петровичу (будущему императору Павлу I); служил посредником в переписке Паниных с наследником престола. Сенатор (1793 год). После воцарения Павла I Гагарин вошёл в состав Совета при Высочайшем дворе (ноябрь 1796 года). Главный директор Государственного заёмного банка (1799 год), президент Коммерц-коллегии (1799-1801 год). С приходом к власти император Александра I [12.03.1801] Гагарин сохранил высокое положение при дворе. Член Непременного совета и Комиссии законов (1801 год). Владел винокуренными заводами и занимался поставкой вина в казну.
Крупный деятель российского масонства: в 1775-1777 годы был «мастером стула» в ложе «Равенство», в 1776-1777 годы вместе с А.Б. Куракиным ездил в Швецию; гроссмейстер (с 1779 годы), а затем (1780 годы) - председатель Великой национальной ложи шведской системы и великой префект Капитула ложи «Феникс» в Санкт-Петербурге. После переезда в Москву (ноябрь 1781 года) Гагарин открыл там «Провинциальную» ложу, заменённую затем «матерью-ложей» Сфинкса. Член масонской филантропической организации «Дружеское учёное общество» (1782 год).
Увлекался литературной деятельностью. Автор книг богословско-философскго содержания: «Служба преподобному Феодосию Тотемскому с житием и чудесами» (1798 год), «Акафист святому апостолу и евангелисту Иоанну Богослову» (1798 год), а также автобиографических записок, изданных после его смерти, - «Забавы уединения моего в селе Богословском» (1813 год).
Иллюстрация:
Г.П. Гагарин. Архив БРЭ.