ГАГАРИН ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ

ГАГАРИН ГАВРИИЛ ПЕТРОВИЧ - князь, российский государственный дея­тель, действительный тайный советник (1800 год), ка­мер­гер (1783 год).

Из ро­да Га­га­ри­ных . В ка­че­ст­ве во­лон­тё­ра уча­ст­во­вал в русско-турецкой вой­не 1773-1774 годов. Обер-про­ку­рор 6-го (мо­с­ков­ско­го) департамента Се­на­та (1781 год). Че­рез П.И. Па­ни­на, Н.И. Па­ни­на и Ал-дра Б. Ку­ра­ки­на, с ко­то­ры­ми был в дру­же­ских от­но­ше­ни­ях, Гагарин при­бли­зил­ся к великому князю Пав­лу Пет­ро­ви­чу (бу­ду­ще­му императору Пав­лу I); слу­жил по­сред­ни­ком в пе­ре­пис­ке Па­ни­ных с на­след­ни­ком пре­сто­ла. Се­на­тор (1793 год). По­сле во­ца­ре­ния Пав­ла I Гагарин во­шёл в со­став Со­ве­та при Вы­со­чай­шем дво­ре (но­ябрь 1796 года). Главный ди­рек­тор Государственного за­ём­но­го бан­ка (1799 год), пре­зи­дент Ком­мерц-кол­ле­гии (1799-1801 год). С при­хо­дом к вла­сти император Алек­сан­д­ра I [12.03.1801] Гагарин со­хра­нил вы­со­кое по­ло­же­ние при дво­ре. Член Не­пре­мен­но­го со­ве­та и Ко­мис­сии за­ко­нов (1801 год). Вла­дел ви­но­ку­рен­ны­ми за­во­да­ми и за­ни­мал­ся по­став­кой ви­на в каз­ну.

Круп­ный дея­тель российского ма­сон­ст­ва : в 1775-1777 годы был «мас­те­ром сту­ла» в ло­же «Ра­вен­ст­во», в 1776-1777 годы вме­сте с А.Б. Ку­ра­ки­ным ез­дил в Шве­цию; гросс­мей­стер (с 1779 годы), а за­тем (1780 годы) - председатель Великой национальной ло­жи шведской сис­те­мы и великой пре­фект Ка­пи­ту­ла ло­жи «Фе­никс» в Санкт-Пе­тер­бур­ге. По­сле пе­ре­ез­да в Мо­ск­ву (но­ябрь 1781 года) Гагарин от­крыл там «Про­вин­ци­аль­ную» ло­жу, за­ме­нён­ную за­тем «ма­те­рью-ло­жей» Сфин­кса. Член ма­сон­ской фи­лан­тро­пической организации «Дру­же­ское учёное об­ще­ст­во» (1782 год).

Ув­ле­кал­ся литературной дея­тель­но­стью. Ав­тор книг бо­го­слов­ско-фи­лософскго со­дер­жа­ния: «Служ­ба пре­по­доб­но­му Фео­до­сию То­тем­ско­му с жи­ти­ем и чу­де­са­ми» (1798 год), «Ака­фист свя­то­му апо­сто­лу и еван­ге­ли­сту Ио­ан­ну Бо­го­сло­ву» (1798 год), а так­же ав­то­био­гра­фических за­пи­сок, из­дан­ных по­сле его смер­ти, - «За­ба­вы уе­ди­не­ния мое­го в се­ле Бо­го­слов­ском» (1813 год).

Иллюстрация:

Г.П. Га­га­рин. Архив БРЭ.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)