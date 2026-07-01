ГАГАРИН ЕГОР МАРТЫНОВИЧ

Егор Мартынович Гагарин родился 19 мая (по новому стилю – 1 июня) 1902 года в деревне Тулупово (ныне – Урицкий район Орловской области) в семье крестьянина. По национальности русский. После окончания начальной школы работал сначала в личном хозяйстве, затем в колхозе.

28 августа 1941 года Гагарин был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Урицким районным военным комиссариатом Орловской области. Окончил курсы младших командиров артиллерии. С 1 декабря 1941 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Участвовал в боях на Западном и 3-м Белорусском фронтах. Принимал участие в битве за Москву , освобождении Смоленской области, Белорусской и Литовской ССР, Польши, боях в Восточной Пруссии.

С апреля 1942 года младший сержант Егор Гагарин воевал наводчиком орудия 5-й батареи 896-го артиллерийского полка 331-й стрелковой дивизии. Неоднократно отличался в боях. Так, 16-25 декабря 1942 года в бою за высоту Чёрная Гагарин вместе со своими товарищами, ведя огонь прямой наводкой, уничтожил 17 солдат, 2 блиндажа с пулемётами, 1 грузовую автомашину и 1 парную повозку. За это он был удостоен первой своей боевой награды – медали «За отвагу» .

При прорыве сильно укреплённой немецкой обороны с 23 июня 1944 года расчёт Гагарина нанёс противнику большие потери. В районе деревень Горманы и Батраковцы беглым прицельным огнём артиллеристами было уничтожено 3 пулемёта и до 18 солдат, а в районе местечка Дубровка – 1 автомашина, 1 парная повозка и до 12 солдат. При форсировании Березины расчёт первым вступил в бой, прикрыв артиллерийским огнём переправу основных сил. За те бои Гагарин был удостоен ордена Красной Звезды.

В ночь с 3 на 4 января 1945 года в районе посёлка Ракувек Подляского воеводства Польши позиции расчёта Гагарина с разных сторон атаковали несколько немецких танков, за которыми укрывалась пехота. Артиллеристы подбили головной тяжёлый танк и уничтожили большое количество вражеских солдат. В разгар сражения командир орудия сержант Кондратьев получил ранение, и его место занял Гагарин. Немецкие танки, маневрируя по полю боя, стреляли по позиции, в результате чего погибли орудийные номера Мишин и Чулков. Оставшись у орудия в одиночку, раненый осколком, Гагарин продолжал сражаться, подбил ещё один танк. Когда орудие было разбито прямым попаданием вражеского снаряда, он продолжал вести огонь из автомата, бросал гранаты, пока не потерял сознание от потери крови. Гагарин был захвачен в плен, получил несколько ножевых ударов, а затем был облит горючей смесью и заживо сожжён. В том бою он уничтожил 2 танка и до 50 солдат и офицеров. Останки Гагарина были захоронены в братской могиле у посёлка Ракувек. 16 января 1945 года командир 896-го артиллерийского полка подполковник П. М. Приходько посмертно представил его к званию Героя Советского Союза .