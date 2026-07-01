ГАГАНОВ АЛЕКСЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ

Алексей Георгиевич Гаганов родился 23 февраля 1923 года в селе Воздвиженское (ныне – Сергиево-Посадский район Московской области) в рабочей семье. По национальности русский. С 1924 года проживал вместе с семьёй в городе Сергиеве, окончил там неполную среднюю школу и четыре курса рабфака, после чего работал слесарем-монтажником.

В марте 1941 года Гаганов был призван на службу в Рабоче-Крестьянскую Красную Армию Загорским районным военным комиссариатом Московской области. В 1942 году он окончил Саратовское танковое училище, после чего служил в запасном танковом полку. С марта 1943 года – на фронтах Великой Отечественной войны . Участвовал в боях на Центральном, Белорусском и 1-м Белорусском фронтах.

На завершающем этапе войны старший лейтенант Алексей Гаганов командовал танком 267-го танкового батальона 23-й танковой бригады. Особо отличился во время штурма Берлина . 17-30 апреля 1945 года экипаж Гаганова, действуя впереди основных сил бригады в разведке на подступах к германской столице и на её улицах, уничтожив 2 танка, 5 самоходных орудий, 9 разнокалиберных орудий, 11 пулемётов, 13 аватомашин, 8 тягачей, 37 фаустников, до 230 солдат и офицеров. Под шквальным вражеским огнём он форсировал реку Шпрее и атаковал противника, дав возможность переправиться свои товарищам. Экипаж Гаганова огнём своего танка поддерживал действия группы, штурмовавшей Рейхстаг. Во время тех боёв, 30 апреля 1945 года, командир экипажа был ранен, но оставался в строю до выполнения всех поставленных задач. 3 мая 1945 года командир 267-го танкового батальона капитан С. В. Красовский представил Гаганова к званию Героя Советского Союза .

После окончания войны Гаганов продолжил службу в Советской Армии. В 1946 году он окончил Военную академию бронетанковых и механизированных войск, в 1949 году – курсы усовершенствования офицерского состава. В 1953 году в звании капитана Гаганов был уволен в запас. Проживал в городе Загорске (ныне – Сергиев Посад), работал механизатором, затем машинистом котла на Загорской гидроаккумулирующей электростанции. Умер 16 июня 1989 года, похоронен на Благовещенском кладбище Сергева Посада.