ГАГАКУ
ГАГАКУ - японская придворная музыка.
Включает инструментальные жанры (тогаку, комагаку, риннюгаку, синтоистская музыка микагура) и музыкально-танцевальные представления в масках (бугаку). Восходит к музыкальным традициям древнекорейских государств (III-IV века) и Китая эпохи Тан. В 701 году была учреждена музыкальная палата Гагакурё, в которую вошли музыканты-инструменталисты (гакунины), танцоры и танцовщицы, певцы и певицы, корейские и китайские учителя, мастера музыкальных инструментов. Первоначально репертуар оркестров Гагаку включал музыку, завезённую с континента (в том числе центрально-азиатского и индийского происхождения), позднее также собственно японскую. В середине IX века учреждена 2-я музыкальная палата - Оутадокоро (Палата великих песен), в ведение которой была передана японская вокально-инструментальная придворная музыка. Реформой 833-850-х годов стандартизированы жанры и соответствующие им исполнительские составы. Вышедшие из практики Гагаку древние музыкальные инструменты (угловая арфа, 5-струнная лютня и др.) хранятся в императорской сокровищнице Сёсоин в городе Нара.
Музыка Гагаку обладает собственной теоретической системой, базируется на 12-тоновом строе (смотрите в статье Люй-люй), двух 7-ступенных звукорядах («рё» и «рицу»), каждый в трёх высотных положениях. Ритм (регулярный, в основном 2-дольный, в танцевальных пьесах иногда 3-дольный) существует независимо от мелодики, каждый из ударных инструментов ансамбля исполняет свои ритмические модели внутри восьмитакта, четырёхтакта или двутакта. В основе музыки Гагаку лежит принцип линеарности: главную мелодию проводят духовые инструменты в унисон (либо голос с духовыми в унисон), губной оргáн (сё) «уплотняет» мелодию созвучиями, струнные усиливают её опорные звуки. Исполнением инструментальных пьес управляет исполнитель на барабане какко или сан-но цудзуми, вокальных - руководитель хора, отбивающий ритм на сякубёси (деревянные трещотки). Обязательными инструментами, кроме названных, являются: гобой хитирики, поперечные флейты (рютэки, комабуэ или кагурабуэ), лютня гакубива (смотрите в статье Бива), цитра гакусо (смотрите в статье Кото), гонг сёко; в оркестр бугаку входят огромные, богато декорированные барабаны дадайко. Для записи инструментальных партий существует несколько типов нотации (иероглифическая, табулатурная), обучение, однако, основано на устной передаче. Древнейшая из сохранившихся записей - табулатура бивы (768 год). Первые известные трактаты по искусству Гагаку датируются 2-й половиной XII века.
Временный упадок искусства Гагаку - символа императорского величия, связанный с правлением Бакуфу (с конца XII века), сменился его возрождением в период последней династии сёгунов Токугава (с начала XVII века). В начале XIX века для сохранения и поддержания традиции были определены места обязательного исполнения Гагаку: императорский дворец в Киото, храм Касуга в Наре, храм Ситэннодзи в Осаке и императорский дворец в Эдо (ныне Токио). В 1822 году создан учебник по искусству Гагаку в 10 томах - «Кабу хин моку». Многие современные музыканты оркестра Гагаку являются потомственными гакунинами (например, династия Тоги). Гакунин Х. Хаяси в 1879 году создал мелодию Государственного гимна Японии (на основе композиции «Этэнраку»); гимн исполняется либо оркестром Гагаку, либо симфоническим (или духовым) оркестром. Музыкальная палата Гагакубу (бывшая Гагакурё) располагается в имперторском дворце в Токио.
Первые зарубежные гастроли Императорского оркестра Гагаку состоялись в 1959 году в США. Принципы музыки Гагаку используют многие современные композиторы, первым среди европейцев к оркестру Гагаку обратился К. Штокхаузен («Хикари - Licht - Хикари», 1975 год).
Дополнительная литература:
Garfias R. Sacred Mi-Kagura of Japanese Imperial court // Institute of Ethnomusicology Selected Reports. 1968. Vol. 1. № 2;
idem. Music of a thousand autumns. Berk.; L., 1976.