ГАГАКУ

ГАГАКУ - японская при­двор­ная му­зы­ка.

Вклю­ча­ет ин­ст­ру­мен­таль­ные жан­ры (то­га­ку, ко­ма­га­ку, рин­ню­га­ку, син­тои­ст­ская му­зы­ка ми­ка­гу­ра) и музыкально-тан­це­валь­ные пред­став­ле­ния в мас­ках (бу­га­ку). Вос­хо­дит к музыкальным тра­ди­ци­ям древ­не­ко­рей­ских го­су­дарств (III-IV века) и Ки­тая эпо­хи Тан. В 701 году бы­ла уч­ре­ж­де­на музыкальная па­ла­та Га­га­ку­рё, в ко­то­рую во­шли му­зы­кан­ты-ин­ст­ру­мен­та­ли­сты (га­ку­ни­ны), тан­цо­ры и тан­цов­щи­цы, пев­цы и пе­ви­цы, корейские и китайские учи­те­ля, мас­те­ра музыкальных ин­ст­ру­мен­тов. Пер­во­на­чаль­но ре­пер­ту­ар ор­ке­ст­ров Гагаку вклю­чал му­зы­ку, за­ве­зён­ную с кон­ти­нен­та (в том числе центрально-ази­атского и индийского про­ис­хо­ж­де­ния), позд­нее так­же соб­ст­вен­но япон­скую. В середине IX века уч­ре­ж­де­на 2-я музыкальная па­ла­та - Оута­до­ко­ро (Па­ла­та ве­ли­ких пе­сен), в ве­де­ние ко­то­рой бы­ла пе­ре­да­на японская во­каль­но-ин­ст­ру­мен­таль­ная при­двор­ная му­зы­ка. Ре­фор­мой 833-850-х годов стан­дар­ти­зи­ро­ва­ны жан­ры и со­от­вет­ст­вую­щие им ис­пол­ни­тель­ские со­ста­вы. Вы­шед­шие из прак­ти­ки Гагаку древ­ние музыкальные ин­ст­ру­мен­ты (уг­ло­вая ар­фа, 5-струн­ная лют­ня и др.) хра­нят­ся в императорской со­кро­вищ­ни­це Сё­со­ин в городе На­ра.

Му­зы­ка Гагаку об­ла­да­ет соб­ст­вен­ной тео­ре­тической сис­те­мой, ба­зи­ру­ет­ся на 12-то­новом строе (смотрите в статье Люй-люй ), двух 7-сту­пен­ных зву­ко­ря­дах («рё» и «ри­цу»), ка­ж­дый в трёх вы­сот­ных по­ло­же­ни­ях. Ритм (ре­гу­ляр­ный, в основном 2-доль­ный, в тан­це­валь­ных пье­сах ино­гда 3-доль­ный) су­ще­ст­ву­ет не­за­ви­си­мо от ме­ло­ди­ки, ка­ж­дый из удар­ных ин­ст­ру­мен­тов ан­самб­ля ис­пол­ня­ет свои рит­мические мо­де­ли внут­ри вось­ми­так­та, че­ты­рёх­так­та или дву­так­та. В ос­но­ве му­зы­ки Гагаку лежит прин­цип ли­не­ар­но­сти: главную ме­ло­дию про­во­дят ду­хо­вые ин­ст­ру­мен­ты в уни­сон (ли­бо го­лос с ду­хо­вы­ми в уни­сон), губ­ной оргáн (сё) «уп­лот­ня­ет» ме­ло­дию со­зву­чия­ми, струн­ные уси­ли­ва­ют её опор­ные зву­ки. Ис­пол­не­ни­ем ин­ст­ру­мен­таль­ных пьес управ­ля­ет ис­пол­ни­тель на ба­ра­ба­не как­ко или сан-но цуд­зу­ми, во­каль­ных - ру­ко­во­ди­тель хо­ра, от­би­ваю­щий ритм на ся­ку­бё­си (де­ревянные тре­щот­ки). Обя­за­тель­ны­ми ин­ст­ру­мен­та­ми, кро­ме на­зван­ных, яв­ля­ют­ся: го­бой хи­ти­ри­ки, по­пе­реч­ные флей­ты (рю­тэ­ки, ко­ма­буэ или ка­гу­ра­буэ), лют­ня га­ку­би­ва (смотрите в статье Би­ва), цит­ра га­ку­со (смотрите в статье Ко­то ), гонг сё­ко; в ­оркестр бу­га­ку вхо­дят ог­ром­ные, бо­га­то де­ко­ри­ро­ван­ные ба­ра­ба­ны да­дай­ко. Для за­пи­си ин­ст­ру­мен­таль­ных пар­тий су­ще­ст­ву­ет несколько ти­пов но­та­ции (ие­ро­гли­фи­че­ская, та­бу­ла­тур­ная), обу­че­ние, од­на­ко, ос­но­ва­но на уст­ной пе­ре­да­че. Древ­ней­шая из со­хра­нив­ших­ся за­пи­сей - та­бу­ла­ту­ра би­вы (768 год). Пер­вые из­вест­ные трак­та­ты по искусству Гагаку да­ти­ру­ют­ся 2-й половиной XII века.

Вре­мен­ный упа­док искусства Гагаку - сим­во­ла императорского ве­ли­чия, свя­зан­ный с прав­ле­ни­ем Ба­ку­фу (с конца XII века), сме­нил­ся его воз­ро­ж­де­ни­ем в пе­ри­од по­след­ней ди­на­стии сё­гу­нов То­ку­га­ва (с начала XVII века). В начале XIX века для со­хра­не­ния и под­дер­жа­ния тра­ди­ции бы­ли оп­ре­де­ле­ны мес­та обя­за­тель­но­го ис­пол­не­ния Гагаку: императорский дво­рец в Кио­то, храм Ка­су­га в На­ре, храм Си­тэн­нод­зи в Оса­ке и императорский дво­рец в Эдо (ны­не То­кио). В 1822 году соз­дан учеб­ник по искусству Гагаку в 10 то­мах - «Ка­бу хин мо­ку». Многие современные му­зы­кан­ты ор­ке­ст­ра Гагаку яв­ля­ют­ся по­том­ст­вен­ны­ми га­ку­ни­на­ми (например, ди­на­стия То­ги). Га­ку­нин Х. Хая­си в 1879 году соз­дал ме­ло­дию Государственного гим­на Япо­нии (на ос­но­ве ком­по­зи­ции «Этэн­ра­ку»); гимн ис­пол­ня­ет­ся ли­бо ор­ке­ст­ром Гагаку, ли­бо сим­фо­ническим (или ду­хо­вым) ор­ке­ст­ром. Музыкальная па­ла­та Га­га­ку­бу (бывшая Га­га­ку­рё) рас­по­ла­га­ет­ся в имперторском двор­це в То­кио.

Пер­вые за­ру­беж­ные га­ст­ро­ли Императорского ор­ке­ст­ра Гагаку со­стоя­лись в 1959 году в США. Прин­ци­пы му­зы­ки Гагаку ис­поль­зу­ют многие современные ком­по­зи­то­ры, пер­вым сре­ди ев­ро­пей­цев к ор­ке­ст­ру Гагаку об­ра­тил­ся К. Шток­хау­зен («Хи­ка­ри - Licht - Хи­ка­ри», 1975 год).

Дополнительная литература:

Garfias R. Sacred Mi-Kagura of Japa­nese Imperial court // Institute of Ethnomu­si­cology Selected Reports. 1968. Vol. 1. № 2;

idem. Music of a thousand autumns. Berk.; L., 1976.

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