Гафýров, Бободжaн Гафýрович (31[18].12.1908, кишлак Исфиос, Ходжентский уезд, Самаркандская обл. ‒ 12.07.1977, Душанбе)

Гафýров, Бободжáн Гафýрович (31[18].12.1908, кишлак Исписар, Ходжентский уезд, Самаркандская обл. — 12.07.1977, Душанбе) — советский партийный деятель, 1-й секретарь ЦК компартии Таджикской ССР (1946—1956), историк, директор Института востоковедения АН СССР, академик АН СССР. В 1935 окончил Всесоюзный коммунистический институт журналистики. Преподавал в вузах Таджикистана. Работал главным редактором газеты «Кзыл Таджикистан». В 1941—1944 секретарь ЦК КП(б) Таджикистана по пропаганде. Депутат Верховного Совета СССР 2—­5-го, 7-го созывов. С 1958 — член-корреспондент АН СССР по Отделению исторических наук. Исследовал историю Таджикистана. В 1974 совершил хадж, посетив Мекку с целью улучшить отношения СССР (см. Союз Советских Социалистических Республик) с Саудовской Аравией.

Соч.: Дни колониализма сочтены. М., 1963; История таджикского народа. М., 1952; Кушанская эпоха и мировая цивилизация. М., 1968; Некоторые вопросы национальной политики КПСС. М., 1959; Октябрьская революция и национально-освободительное движение. М., 1967; Таджики: древнейшая, древняя и средневековая история . М., 1972.

Лит.: Холджураев Х., Зоиров Г. Академик Б. Г. Гафуров в памяти народа. Худжанд, 2012. А. И. Свиридонова.