ГАФУРИЙ ФРАНКИН

ГАФУРИЙ ФРАНКИН (латинское Gaffurius, Gafurius Franchinus; итальянское Gafori, Gaffurio Franchino) - священник , италянский музыкальный теоретик, композитор.

Получил образование в бенедиктинском монастыре Сан-Пьетро в Лоди-Веккьо, где обучался музыке у фламандца монаха-кармелита Иоанна Бонадия. В конце 1473 года или в 1474 года был рукоположен во священника. С 1474 года более 2 лет изучал музыку в Мантуе. В 1474-1484 годы занимал посты, связанные с музыкальной деятельностью, при духовных и светских сановниках и давал уроки музыки в городах Италии. В 1477 году был приглашен дожем Просперо Адорно в Геную, за которым в ноябре 1478 года последовал в ссылку в Неаполь. Там Гафурий сблизился с И. Тинкторисом, оказавшим влияние на его музыкально-теоретические труды. В 1480-1483 годах по приглашению епископа Карло Паллавичино работал учителем музыки в его замке в Монтичелли близ Кремоны. 19 мая 1483 года занял пост капельмейстера церкви Санта-Мария Маджоре в Бергамо, но вскоре оставил его вследствии начавшихся военных действий. С 22 января 1484 года до конца жизни он был руководителем капеллы кафедрального собора cвятого Амвросия в Милане. С 1497 года Гафурий стал профессором музыки в Миланском университете. Когда французы захватили Милан в 1500 году, Гафурий остался на своем посту и стал именовать себя regius musicus (королевский музыкант). В 1506 году провел 3 месяца в Варесе, организовал капеллу в Санта-Мария-дель-Монте. В последние десятилетия жизни (с 1493 года) Гафурий вел публичную дискуссию с итальянским теоретиком Дж. Спатаро.

Гафурий написал около 15 трактатов о музыке на латинском и итальянском языках, 9 из них были изданы при его жизни. С ранней молодости он изучал, переписывал и комментировал труды Боэция, Гвидо Аретинского, Иоанна де Муриса, Маркетто Падуанского и др. Один из первых трактатов Гафурия, «Extractus parvus musicae» (Небольшое извлечение из [науки] музыки, около 1474 года), содержит отрывки из трудов Маркетто, Уголино из Орвието, Иоанна де Муриса и др., в том числе из несохранившегося трактата Г. Дюфаи.

Самый значительный труд Гафурия, «Practica musicae» (Практика музыки; издание: Милан, 1496 год. Брешия, 1497, 1502, 1508 года. Венеция, 1512 год), состоит из 4 книг: 1-я посвящена церковным ладам, 2-я - мензуральной системе, 3-я - контрапункту и 4-я - пропорциям в мензуральной музыке, тщательная разработка которых считается достижением Гафурия. Значительное место в трактате отведено музыкальным примерам, бо́льшая часть которых была сочинена, по-видимому, Гафурием. В трактате заметны влияние итальянского гуманизма, интерес к античной философии, литературе, теории искусства. Новым в мензуральной теории Гафурия является ее сравнение с теорией стоп и античной метрики. Он рассматривает музыкальный ритм как род стихового ритма, указывая на важную роль процесса дыхания как в пении, так и в декламации. Пытаясь объяснить возникновение понятия мензуры, он проводит аналогию с поэзией (где долгота и краткость слогов являются средством измерения времени при декламации текста), а также с периодичностью счетных долей и физиологическими явлениями (биением сердца и ударами пульса). Музыкальные паузы в этом отношении необходимы не только «ради приятности мелодии, но и для отдыха музыкантов». Трактат получил большую известность в разных странах Европы, его текст и нотные примеры цитировали Г. Глареан, П. Арон, Дж. Царлино, Н. Листений и др.

Церковная музыка Гафурия предназначалась преимущественно для капеллы миланского собора, где она, по-видимому, исполнялась при его жизни. Гафурию принадлежат 18 месс, 11 Magnificat, около 50 мотетов и гимнов и другие духовные сочинения, а также несколько светских песен, написанных в 70-х годах XV века. В миланском соборе он реформировал хоровую капеллу, способствовал расширению ее полифонического репертуара, составил 4 хоровые книги, в которых бо́льшая часть сочинений принадлежит Гафурию, другие - его современникам. 11 месс Гафурия следуют чину римского ординария, 6 - амвросианскому. 2 мессы, «Omnipotens genitor» и «Montana», имеют тропы (в частях Kyrie, Sanctus и Agnus), 4 мессы написаны в жанре missa brevis (краткая месса - смотрите статью Месса), источником мессы «De tous biens pleine» (Исполненная всех благ) является одноименный шансон Х. ван Гизегема. Распев текста во всех мессах в основном силлабический; имитации встречаются редко. В некоторых мессах в соответствии со сложившейся при дворе герцога традицией определенные части, прежде всего интроиты, заменены мотетами (так называемые motetti missales), например в Мессе святой Екатерины 4-го тона. Ввиду простоты музыкального языка и формы мессы Гафурия идеально подходят для службы. Из Magnificat (3 написаны на 3 голоса, остальные 4-голосные) только 1 песнопение следует амвросианскому чину в отношении текста, остальные выдержаны в римской традиции. Мотеты Гафурия, по мнению ученых, представляют наиболее ценную часть его музыкальных сочинений. Имитационное письмо применяется в них весьма скупо, хотя по фактуре они более разнообразны, чем мессы.

Музыкальные сочинения:

Collected Musical Works: In 2 vol. R., 1955-1960. (Corpus mensurabilis musicae; 10);

Masses / Transcr. di A. Bortone. Mil., 1958-1960. (Archivium musices metropolitanum Mediolanense; 1-3);

Magnificats / Transcr. di F. Fano. Mil., 1959. (Archivium...; 4);

Motetti / Transcr. di L. Migliavacca. Mil., 1959. (Archivium...; 5);

Liber сapelle ecclesie majoris: Libr. 4 / A cura di A. Ciceri e L. Migliavacca. Mil., 1968. (Archivium...; 16);

Gaffurius codices: Libr. 1-3 / Introd. by H. M. Brown. N. Y., 1987. (Renaissance Music in facsimile; 12).

Сочинения:

Theoricum opus musicae disciplinae. Napoli, 1480;

Theorica musicae F. Gafori laudensis. Mil., 1492. R., 1934. Bologna, 1969r (англ. пер.: Theory of music / Transl., introd. and not. by W. K. Kreyszig. New Haven, 1993);

Practica musicae F. Gafori laudensis: In 4 vol. Mil., 1496. Bologna, 1972r (англ. пер.: The Practica musicae / Transl. and ed. with mus. transcr. by I. Young. Madison (Wisc.), 1969;

рус. пер.: [Книги 2 и 4] / Ред. Р. Л. Поспеловой // Беленькая И. И. Проблемы мензуральной теории в наследии Рамоса де Парехи и Франкино Гафури: Дипл. раб.: В 2 т. / ДВПИИ. Владивосток, 1991. Ркп. Т. 2);

De harmonia musicorum instrumentorum opus. Mil., 1518. Bologna, 1972r. R., 1977. (англ. пер.: Harmonia... / Introd. and transl. by C. A. Miller. R., 1977. (Musicological Stud. and Doc.; 33));

Extractus parvus musicae / Ed. F. A. Gallo. Bologna, 1969.

Дополнительная литература:

Kanazawa M. Franchino Gafori and Polyphonic Hymns // Tradition and its Future in Music. Osaka, 1990. P. 95-101;

A Correspondence of Renaissance Musicians / Еd. B. J. Blackburn, E. E. Lowinsky, C. A. Miller. Oxf., 1991;

Гирфанова М. Е. Мензуральная теория и практика XIV-XV вв.: Канд. дис. / МГК. М., 2000. Ркп.

Иллюстрация:

Ф. Гафурий. Портрет неизвестного художника. XV века. Архив ПЭ.

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