ГАФУРИ МАЖИТ

ГАФУРИ МАЖИТ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Габ­дель­ма­жит Нур­га­ние­вич Га­фу­ров) - башкирский и татарский пи­са­тель, народный по­эт Башкирской АССР (1923 год).

Ро­дил­ся в се­мье учи­те­ля мед­ре­се. В 1902 году опуб­ли­ко­вал пер­вое сти­хо­тво­ре­ние на татарском языке. Учил­ся в мед­ре­се в Ка­за­ни и Уфе. С 1906 года жил в Уфе. Не­на­висть к со­ци­аль­но­му гнё­ту, при­зыв к про­све­ще­нию и воз­ро­ж­де­нию национальной куль­ту­ры - основные мо­ти­вы по­этического цик­ла «Си­бир­ская же­лез­ная до­ро­га» («Се­бер ти­мер юлы яки əх­вə­ле мил­лəт», 1904 год), сборник сти­хов «Лю­бовь к на­ции» («Мил­лəт мə­хəб­бə­те», 1907 год). По­сле смер­ти Г. Ту­кая (1913 год) Гафури стал гла­вой де­мо­кра­тического на­прав­ле­ния в татарской литературе. Свер­же­ние са­мо­дер­жа­вия при­вет­ст­во­вал сти­ха­ми «Ут­ро сво­бо­ды» («Хəр­ри­əт иртəhе», 1917 год). Ав­тор по­эмы «Ра­бо­чий» («Эш­че», 1922 год; по­ло­же­на в ос­но­ву од­но­именной опе­ры Г.С. Аль­му­ха­ме­то­ва, В.И. Ви­но­гра­до­ва, С.Х. Га­ба­ши, 1930 год), пье­сы «Крас­ная звез­да» («Кы­зыл йон­доз», 1926 год) и др. Наи­боль­шую из­вест­ность Гафури при­нес­ли ав­то­био­гра­фические по­вес­ти «Чер­но­ли­кие» («Ка­ра йөзлəр», 1926 год), «На зо­ло­тых при­ис­ках по­эта» («Ша­гый­рь­нен ал­тын при­ис­ка­сын­да», 1931 год). Был од­ним из за­чи­на­те­лей национальной дет­ской литературы. Соз­дал около 25 ба­сен, в ко­то­рых чув­ст­ву­ет­ся влия­ние И.А. Кры­ло­ва.

Сочинения:

Из­бран­ное. Уфа, 1955;

Эсəр­лəр. Ка­зан, 1980-1986. Т. 1-4.

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