ГАФУРИ МАЖИТ
ГАФУРИ МАЖИТ (псевдоним; настоящее имя и фамилия Габдельмажит Нурганиевич Гафуров) - башкирский и татарский писатель, народный поэт Башкирской АССР (1923 год).
Родился в семье учителя медресе. В 1902 году опубликовал первое стихотворение на татарском языке. Учился в медресе в Казани и Уфе. С 1906 года жил в Уфе. Ненависть к социальному гнёту, призыв к просвещению и возрождению национальной культуры - основные мотивы поэтического цикла «Сибирская железная дорога» («Себер тимер юлы яки əхвəле миллəт», 1904 год), сборник стихов «Любовь к нации» («Миллəт мəхəббəте», 1907 год). После смерти Г. Тукая (1913 год) Гафури стал главой демократического направления в татарской литературе. Свержение самодержавия приветствовал стихами «Утро свободы» («Хəрриəт иртəhе», 1917 год). Автор поэмы «Рабочий» («Эшче», 1922 год; положена в основу одноименной оперы Г.С. Альмухаметова, В.И. Виноградова, С.Х. Габаши, 1930 год), пьесы «Красная звезда» («Кызыл йондоз», 1926 год) и др. Наибольшую известность Гафури принесли автобиографические повести «Черноликие» («Кара йөзлəр», 1926 год), «На золотых приисках поэта» («Шагыйрьнен алтын приискасында», 1931 год). Был одним из зачинателей национальной детской литературы. Создал около 25 басен, в которых чувствуется влияние И.А. Крылова.
Сочинения:
Избранное. Уфа, 1955;
Эсəрлəр. Казан, 1980-1986. Т. 1-4.