Гаек из Либочан (чеш. Hajek z Libočan), Вацлав (конец XV ‒ 18.03.1553, Прага)

Га́ек из Либоча́н (чеш. Hájek z Libočan), Вацлав (конец XV — 18.03.1553, Прага) — чешский хронист. Его «Чешская хроника», написанная на чешском языке с позиций католицизма, стала самым популярным сочинением по чешской истории вплоть до конца XVIII в. Исходя из патриотической концепции чешской истории Г. и. Л. прославляет деяния чехов в прошлом. Историю он излагает в манере средневековых хронистов, одновременно стремясь дать широкую панораму событий и детализировать повествование для придания правдоподобности легендарным известиям. Поэтому он, например, точно датирует события далекого прошлого. Очень многие сообщения и события, излагаемые в хронике, являются плодом творчества самого Г. и. Л. Некоторые из них должны были подтвердить концепцию церковной и государственной преемственности Чешского государства от Великоморавской державы (фантастическое сообщение о крещении Чехии Св. Кириллом в сане епископа и др.). Г. и. Л. беллетризирует историю, создавая увлекательное историческое чтение, насыщенное вымыслами, что делает его хронику одной из предшественниц жанра исторического романа. Именно в этом состоит принадлежность Г. и. Л. к Ренессансу.

В эпоху господства католицизма в Чехии, утратившей свою политическую самостоятельность в 1620-е, хроника Г. и. Л. способствовала сохранению чешской идентичности и памяти о прошлом. В 1760-е историк Г. Добнер развенчал Г. и. Л. как историка, доказав, что многие его рассказы выдуманы. Ненадежная как исторический источник, хроника Г. и. Л. высоко оценивается как литературное произведение.

Соч.: Kronika Česká / Ed. J. Linka. Praha, 2013.

Лит.: Лаптева Л. П. Письменные источники по истории Чехии периода феодализма. М., 1985. С. 75—79; Мельников Г. П. Сотворение чеш­ского исторического мифа: хроника Вацлава Гаека из Либочан // Историческая память в культуре эпохи Возрождения. М., 2012. С. 280—291; Культура Возрождения. Энциклопедия. М., 2007. Т. 1. С. 377—378; Beneš Z. Historický text a historická skutečnost: Studie o principech českého humanistického dějepisectví. Praha, 1993; Kolаř J. Hájkova kronika a česká kultura // Hájek z Libočan. Kronika česká. Výbor historického čtení. Praha, 1981. S. 7—24. Г. П. Мельников.