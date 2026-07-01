ГАДЗЯЦКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

из дворян Могилевской губ., родился в Санкт-Петербурге. Окончил Александровский кадетский корпус (1883), Николаевское инженерное училище (1882-1885), Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1893). Подпоручик (с 07.08.1885 со старшинством с 12.08.1883). Поручик (с 01.06.1888). Штабс-капитан (с 20.05.1893, за отл. успехи в науках в Николаевской академии Генерального штаба). Капитан (с 02.04.1895). Подполковник (с 06.12.1899). Полковник (с 06.12.1903). Генерал-майор (с 22.11.1907 с увольнением от службы). На службе с 31.08.1882. В 1-м саперном батальоне (с 07.08.1885). Поступал в Николаевскую академию Генерального штаба, выдержал экзамен, но не попал в конкурс (1888). Прикомандирован к 1-му железнодорожному батальону (1888). Поступил в Николаевскую академию Генерального штаба (1889), отчислен по невыдержании экзамена (1890). Прикомандирован ко 2-му военно-телеграфному парку (1890-1891). Отчислен в батальон (22.05.1891). Зачислен в старший класс Николаевской академии Генерального штаба по выдержании приемного и переводного экзаменов (13.11.1891). Причислен к Генштабу (25.05.1893). При выпуске из академии выдано 300 руб. Прикомандирован к штабу XVII армейского корпуса (17.06.1893), и.д. обер-офицера для особых поручений при штабе корпуса (с 11.07.1893). Старший адъютант штаба 1-й пехотной дивизии с переводом в Генеральный штаб (26.11.1893). Старший адъютант штаба XVII армейского корпуса (с 04.05.1894). Прикомандирован к 11-му пехотному Псковскому полку для командования ротой (20.09.1898-05.10.1899). Штаб-офицер для особых поручений при штабе XIII армейского корпуса (с 06.12.1899). Прикомандирован к 3-му пехотному Нарвскому полку для командования батальоном (16.05.1902-16.10.1902). Начальник штаба 1-й Кавказской казачьей дивизии (с 29.03.1903). Штаб-офицер при управлении 56-й пехотной резервной бригады (с 10.05.1904). Начальник штаба 56-й пехотной дивизии (с 01.06.1904). Штаб-офицер при управлении 56-й пехотной бригады (с 21.01.1906). Командир 7-го гренадерского Самогитского полка (с 22.11.1907). Уволен от службы по домашним обстоятельствам с награждением чином генерал-майора с мундиром и пенсией (28.12.1908). Представитель от военного ведомства в Московском комитете по делам печати (с 27.07.1913). Председатель Московской военно-цензурной комиссии (с 28.07.1914). Начальник штаба 2-го корпуса государственного ополчения (с 17.10.1914, на 11.1917). Временно командовал 2-м корпусом государственного ополчения (01.02-01.03.1915; 23.12.1915-03.01.1916; 08-18.04.1916). Член Тульского губернского по воинской повинности присутствия (с 13.04.1915 на 1915 год и с 09.04.1916 – на 1916 год). Вр.и.д. начальника обороны Тулы (29.10.1914-18.11.1916, с перерывами). Действительный член православного Камчатского братства с правом ношения Братского креста 4-й ст. (с 15.04.1917). Военный специалист РККА (1918-1919). При регистрации в качестве специалиста Генштаба указал, что «желал бы иметь место в Москве, как семейн[ый]. Знаком с цензурой печати. Согласен занять место хотя бы и не высокого ранга с малым окладом – временно». Начальник 2-й Московской советской рабочей дивизии (с 10.01.1919). Состоял в Московском губернском военном комиссариате (на 04.1919). Уволен от службы по болезни (на 07.1919). Награды: орден Св. Владимира 3-й ст. (06.12.1916, «за отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны»), 4-й ст. (28.09.1916, «за отлично-ревностную службу и особые труды, вызванные обстоятельствами текущей войны»), Св. Анны 3-й ст. (06.12.1900), Св. Станислава 2-й (06.12.1905) и 3-й ст. (06.12.1895), серебряная медаль в память царствования императора Александра III (26.02.1896), в память священного коронования их императорских величеств в Москве (08.07.1897). Женат вторым браком на купеческой дочери, девице Екатерине Николаевне Ждановой. Дети: Александр (07.11.1890, от первого брака).