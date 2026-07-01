ГАДЖИЕВ РАУФ СОЛТАН ОГЛЫ
ГАДЖИЕВ РАУФ СОЛТАН ОГЛЫ - азербайджанский композитор, общественный деятель, заслуженный деятель искусств Азербайджанской ССР (1960 год), народный артист Азербайджанской ССР (1964 год), народный артист СССР (1978 год).
В 1953 году окончил Азербайджанскую консерваторию по классу К. Караева. Основатель и руководитель Эстрадного оркестра Азербайджанской ССР (1955-1964 годы). В 1964-1965 годы директор Азербайджанской филармонии, в 1965-1971 годы министр культуры Азербайджанской ССР. В 1971-1975 годы руководитель группы культуры Министерства культуры СССР в Алжире. В 1979-1985 годы 1-й секретарь правления Союза композиторов Азербайджанской ССР. Творчество Гаджиева основывалось на азербайджанском песенном и танцевальном фольклоре, развивало традиции У. Гаджибекова. Автор 7 оперетт, среди которых: «Ромео - мой сосед» (1960 год), «Куба - любовь моя» (1964 год), «Не прячь улыбку» (1969 год), «Перекрёсток» (1982 год; все поставлены в Москве). Балеты «Три революции» (1974 год), «Пламя» (1975 год), «Урия» (1978 год), созданные и поставленные в Алжире, стали первыми национальными алжирскими балетами. Другие произведения: 3 оратории; для оркестра - 2 симфонии, балетные миниатюры «Лезгинка» (1969 год), «Яллы» (1970 год), поэма «Шейх Санан» (1982 год) и другие; Концерт для скрипки с оркестром (1952 год), камерно-инструментальные сочинения, свыше 100 песен, музыка к спектаклям и кинофильмам. Награждён орденом Ленина (1982 год).