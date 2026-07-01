ГАДЖИЕВ РАУФ СОЛТАН ОГЛЫ

ГАДЖИЕВ РАУФ СОЛТАН ОГЛЫ - азербайджанский ком­по­зи­тор, об­щественный дея­тель, заслуженный де­ятель ис­кусств Азербайджанской ССР (1960 год), народный артист Азербайджанской ССР (1964 год), народный артист СССР (1978 год).

В 1953 году окон­чил Азербайджанскую консерваторию по клас­су К. Ка­рае­ва . Ос­но­ва­тель и ру­ко­во­ди­тель Эс­т­рад­но­го ор­ке­ст­ра Азербайджанской ССР (1955-1964 годы). В 1964-1965 годы ди­рек­тор Азербайджанской фи­лар­мо­нии, в 1965-1971 годы министр куль­ту­ры Азербайджанской ССР. В 1971-1975 годы ру­ко­во­ди­тель груп­пы куль­ту­ры Министерства куль­ту­ры СССР в Ал­жи­ре. В 1979-1985 годы 1-й сек­ре­тарь прав­ле­ния Сою­за ком­по­зи­то­ров Азербайджанской ССР. Твор­че­ст­во Гаджиева ос­но­вы­ва­лось на азербайджанском пе­сен­ном и тан­це­валь­ном фольк­ло­ре , раз­ви­ва­ло тра­ди­ции У. Гад­жи­бе­ко­ва. Ав­тор 7 опе­ретт, сре­ди ко­то­рых: «Ро­мео - мой со­сед» (1960 год), «Ку­ба - лю­бовь моя» (1964 год), «Не прячь улыб­ку» (1969 год), «Пе­ре­крё­сток» (1982 год; все по­став­ле­ны в Мо­ск­ве). Ба­ле­ты «Три ре­во­лю­ции» (1974 год), «Пла­мя» (1975 год), «Урия» (1978 год), соз­дан­ные и по­став­лен­ные в Ал­жи­ре, ста­ли пер­вы­ми национальными ал­жир­ски­ми ба­ле­та­ми. Другие про­из­ве­де­ния: 3 ора­то­рии; для ор­ке­ст­ра - 2 сим­фо­нии, ба­лет­ные ми­ниа­тю­ры «Лез­гин­ка» (1969 год), «Ял­лы» (1970 год), по­эма «Шейх Са­нан» (1982 год) и другие; Кон­церт для скрип­ки с ор­ке­ст­ром (1952 год), ка­мер­но-ин­ст­ру­мен­таль­ные со­чи­не­ния, свыше 100 пе­сен, му­зы­ка к спек­так­лям и ки­но­филь­мам. На­гра­ж­дён ор­де­ном Ле­ни­на (1982 год).

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